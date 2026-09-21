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Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый купить с доставкой в Москве
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Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый

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Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 1
Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 2
Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 3
Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 4
Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 5
Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 6
Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 7
Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 8
Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 9
Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонная машина
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1600
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
белый
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
  • Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 1
  • Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 2
  • Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 3
  • Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 4
  • Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 5
  • Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 6
  • Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 7
  • Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 8
  • Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 9
  • Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714165
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонная машина
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1600
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
белый
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Количество насадок
3
Размеры в упаковке, см
42х41х41
Вес, кг.
5.2

Описание товара Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый

Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый

Отзывы о товаре Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонная машина
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1600
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
белый
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Количество насадок
3
Описание
Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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