Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонная машина
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1600
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
белый
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714165
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кухонная машина
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1600
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
белый
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Количество насадок
3
Размеры в упаковке, см
42х41х41
Вес, кг.
5.2
Описание товара Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый
Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый
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Бренд
Тип товара
Кухонная машина
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1600
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
белый
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Количество насадок
3
Кухонная машина Bosch MUMS6EW00 белый
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
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