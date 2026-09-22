Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный
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Характеристики
Описание товара Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный
Кухонный комбайн KitchenAid — это стильный и функциональный помощник на вашей кухне, выполненный в элегантном красном цвете. При мощности 250 Вт он справляется с множеством кулинарных задач, несмотря на свою компактность и небольшой вес в 2,9 кг. Чаша емкостью 2,1 литра позволяет обрабатывать значительные объемы ингредиентов за раз, что делает этот комбайн идеальным решением для семейного пользования. Благодаря импульсному режиму и трем скоростям, вы получаете полный контроль над процессом обработки продуктов, а пять насадок обеспечивают универсальность в применении. В комплект входят насадка для взбивания, насадка для теста и насадки для смешивания, которые значительно расширяют ваши кулинарные возможности, позволяя готовить разнообразные блюда — от воздушных кремов до ароматной домашней выпечки. Отсутствие блендера, мясорубки и соковыжималки компенсируется высокой специализацией на выполняемых задачах и простой эксплуатации, что делает кухонный комбайн KitchenAid идеальным выбором для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль.
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Теги товара: без мясорубки
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Теги товара: без мясорубки
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