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Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный купить с доставкой в Москве
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Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный

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Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 1
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 2
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 3
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 4
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 5
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 6
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 7
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 8
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 9
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 10
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 11
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
Кухонний комбайн
Мощность, Вт
250
Емкость чаши
2.1 л
Цвет
красный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
3
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 1
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 2
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 3
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 4
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 5
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 6
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 7
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 8
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 9
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 10
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 11
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730759
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
- универсальный нож;- насадка для теста;- насадка для взбивания;- диск терка-шинковка; - диск шинковка;- дополнительная крышка.
Тип устройства
Кухонний комбайн
Мощность, Вт
250
Емкость чаши
2.1 л
Цвет
красный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
3
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
Шинковки, Терки, Нож для измельчения, Для замеса теста
Количество насадок
5
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х25
Вес, кг.
4.4

Описание товара Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный

Кухонный комбайн KitchenAid — это стильный и функциональный помощник на вашей кухне, выполненный в элегантном красном цвете. При мощности 250 Вт он справляется с множеством кулинарных задач, несмотря на свою компактность и небольшой вес в 2,9 кг. Чаша емкостью 2,1 литра позволяет обрабатывать значительные объемы ингредиентов за раз, что делает этот комбайн идеальным решением для семейного пользования. Благодаря импульсному режиму и трем скоростям, вы получаете полный контроль над процессом обработки продуктов, а пять насадок обеспечивают универсальность в применении. В комплект входят насадка для взбивания, насадка для теста и насадки для смешивания, которые значительно расширяют ваши кулинарные возможности, позволяя готовить разнообразные блюда — от воздушных кремов до ароматной домашней выпечки. Отсутствие блендера, мясорубки и соковыжималки компенсируется высокой специализацией на выполняемых задачах и простой эксплуатации, что делает кухонный комбайн KitchenAid идеальным выбором для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EER красный




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
- универсальный нож;- насадка для теста;- насадка для взбивания;- диск терка-шинковка; - диск шинковка;- дополнительная крышка.
Тип устройства
Кухонний комбайн
Мощность, Вт
250
Емкость чаши
2.1 л
Цвет
красный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
3
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Развернуть
Соковыжималка
нет
Насадки
Шинковки, Терки, Нож для измельчения, Для замеса теста
Количество насадок
5
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонный комбайн KitchenAid — это стильный и функциональный помощник на вашей кухне, выполненный в элегантном красном цвете. При мощности 250 Вт он справляется с множеством кулинарных задач, несмотря на свою компактность и небольшой вес в 2,9 кг. Чаша емкостью 2,1 литра позволяет обрабатывать значительные объемы ингредиентов за раз, что делает этот комбайн идеальным решением для семейного пользования. Благодаря импульсному режиму и трем скоростям, вы получаете полный контроль над процессом обработки продуктов, а пять насадок обеспечивают универсальность в применении. В комплект входят насадка для взбивания, насадка для теста и насадки для смешивания, которые значительно расширяют ваши кулинарные возможности, позволяя готовить разнообразные блюда — от воздушных кремов до ароматной домашней выпечки. Отсутствие блендера, мясорубки и соковыжималки компенсируется высокой специализацией на выполняемых задачах и простой эксплуатации, что делает кухонный комбайн KitchenAid идеальным выбором для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль.


Теги товара: без мясорубки
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Доставка
Отзывы


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