Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый
Кухонные комбайны KitchenAid – это незаменимые помощники для каждого, кто ценит удобство и функциональность на кухне. Этот компактный и легкий прибор весом всего 2 кг идеально впишется в любую кухню, не занимая много пространства. С чашей объемом 2.1 литра, кухонный комбайн позволяет легко справляться с приготовлением самых разнообразных блюд. Благодаря мощности в 250 Вт, комбайн эффективно выполняет широкий спектр задач, обеспечивая оптимальную производительность. Несмотря на отсутствие блендера, мясорубки и соковыжималки, KitchenAid оснащен 6 различными насадками для смешивания, что делает его отличным выбором для тех, кто сосредоточен на конкретных задачах в приготовлении пищи. Комбайн предусмотрен с двумя скоростями, что позволяет выбрать наиболее подходящий режим обработки ингредиентов. Импульсный режим отсутствует, однако доступные скорости обеспечивают достаточную гибкость в использовании прибора. Отсутствие дополнительных насадок, таких как насадка для теста, делает этот кухонный комбайн особенно подходящим для простых и ежедневных задач на кухне. Прозрачная или насыщенная цветовая палитра устройства позволит выбрать вариант, который лучше всего впишется в интерьер вашей кухни. Комбайн KitchenAid – это надежное сочетание качества и минималистичного функционала, идеальное для пользователей, которым необходим практичный и простой в использовании кухонный инструмент.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Отзывы о товаре Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый