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Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый купить с доставкой в Москве
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Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый

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Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 1
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 2
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 3
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 4
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 5
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 6
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 7
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 8
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 9
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 10
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Мощность, Вт
250
Емкость чаши
2.1 л
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
2
Насадка для теста
Нет
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
диски, ножи
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 1
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 2
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 3
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 4
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 5
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 6
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 7
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 8
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 9
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 10
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730762
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Кухонный комбайн
Мощность, Вт
250
Емкость чаши
2.1 л
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
2
Насадка для теста
Нет
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
диски, ножи
Количество насадок
6
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х25
Вес, кг.
4.4

Описание товара Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый

Кухонные комбайны KitchenAid – это незаменимые помощники для каждого, кто ценит удобство и функциональность на кухне. Этот компактный и легкий прибор весом всего 2 кг идеально впишется в любую кухню, не занимая много пространства. С чашей объемом 2.1 литра, кухонный комбайн позволяет легко справляться с приготовлением самых разнообразных блюд. Благодаря мощности в 250 Вт, комбайн эффективно выполняет широкий спектр задач, обеспечивая оптимальную производительность. Несмотря на отсутствие блендера, мясорубки и соковыжималки, KitchenAid оснащен 6 различными насадками для смешивания, что делает его отличным выбором для тех, кто сосредоточен на конкретных задачах в приготовлении пищи. Комбайн предусмотрен с двумя скоростями, что позволяет выбрать наиболее подходящий режим обработки ингредиентов. Импульсный режим отсутствует, однако доступные скорости обеспечивают достаточную гибкость в использовании прибора. Отсутствие дополнительных насадок, таких как насадка для теста, делает этот кухонный комбайн особенно подходящим для простых и ежедневных задач на кухне. Прозрачная или насыщенная цветовая палитра устройства позволит выбрать вариант, который лучше всего впишется в интерьер вашей кухни. Комбайн KitchenAid – это надежное сочетание качества и минималистичного функционала, идеальное для пользователей, которым необходим практичный и простой в использовании кухонный инструмент.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EPT фисташковый




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Кухонный комбайн
Мощность, Вт
250
Емкость чаши
2.1 л
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
2
Насадка для теста
Нет
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
диски, ножи
Количество насадок
6
Мясорубка
нет
Развернуть
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонные комбайны KitchenAid – это незаменимые помощники для каждого, кто ценит удобство и функциональность на кухне. Этот компактный и легкий прибор весом всего 2 кг идеально впишется в любую кухню, не занимая много пространства. С чашей объемом 2.1 литра, кухонный комбайн позволяет легко справляться с приготовлением самых разнообразных блюд. Благодаря мощности в 250 Вт, комбайн эффективно выполняет широкий спектр задач, обеспечивая оптимальную производительность. Несмотря на отсутствие блендера, мясорубки и соковыжималки, KitchenAid оснащен 6 различными насадками для смешивания, что делает его отличным выбором для тех, кто сосредоточен на конкретных задачах в приготовлении пищи. Комбайн предусмотрен с двумя скоростями, что позволяет выбрать наиболее подходящий режим обработки ингредиентов. Импульсный режим отсутствует, однако доступные скорости обеспечивают достаточную гибкость в использовании прибора. Отсутствие дополнительных насадок, таких как насадка для теста, делает этот кухонный комбайн особенно подходящим для простых и ежедневных задач на кухне. Прозрачная или насыщенная цветовая палитра устройства позволит выбрать вариант, который лучше всего впишется в интерьер вашей кухни. Комбайн KitchenAid – это надежное сочетание качества и минималистичного функционала, идеальное для пользователей, которым необходим практичный и простой в использовании кухонный инструмент.


Теги товара: без мясорубки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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