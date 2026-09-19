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Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый купить с доставкой в Москве
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Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый

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Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 1
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 2
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 3
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 4
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 5
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 6
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 7
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 8
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 9
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 10
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 11
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 12
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 13
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 14
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 15
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 16
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 17
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 18
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 19
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 20
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 21
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 22
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 23
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 24
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 25
Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.9 л
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 1
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 2
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 3
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 4
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 5
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 6
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 7
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 8
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 9
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 10
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 11
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 12
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 13
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 14
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 15
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 16
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 17
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 18
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 19
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 20
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 21
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 22
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 23
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 24
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 25
  • Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366350
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
комбайн, венчик с силиконовым покрытием, объемный венчик для взбивания (с регулировкой высоты), крюк для теста, сумка для хранения насадок, диски для шинковки, прозрачная крышка с загрузочным отверстием, DVD диск с рецептами., документация, упаковка
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.9 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка для взбивания, диск для нарезки ломтиками, диск для нарезки соломкой, терка, крюк для теста
Количество насадок
7
Мельничка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
59х39х35
Вес, кг.
5.2

Описание товара Кухонный комбайн Bosch MUM5XW10 белый

Кухонная машина MUM5XW10 - настоящий универсал на вашей кухне. Теперь готовить точно по рецепту проще простого - со встроенными весами вы можете с точностью до 5г отмерить нужное количество ингредиентов - не только в рабочей чаше, но и в насадках (например, в блендере). Весы имеют функцию обнуления: после загрузки и взвешивания первого ингредиента, вы можете обнулить результат и точно отмерить вес второго и т.д. Встроенный таймер позволит вам точно программировать необходимое время перемешивания, а вы можете заняться другими делами.
3D планетарный принцип вращения: быстрое и качественное смешивание всех ингредиентов благодаря тому, что насадки вращаются сразу в трех направлениях по планетарному принципу. Мощность 1000 Вт и 7 скоростных режимов работы плюс импульсный режим - для каждой конситенции или насадки вы можете подобрать нужную скорость. Чаша 3,9 л из нержавеющей стали с крышкой с отверстием для дозагрузки ингредиентов. Вы можете замешивать в чаше 2,7 кг жидкого теста или 1,9 кг дрожжевого теста. Функция Smart Dough Sensor поддерживает постоянную скорость вращения крюка при замесе теста - кухонная машина MUM5 легко справится с плотным тестом на пиццу или пельмени.
Безопасное и комфортное использование - прорезиненные ножки, блокировка чаши и режим автопарковки насадок (насадки останавливаются в положении, удобном для их замены). Аксессуары для выпечки и диски для нарезки всегда под рукой, благодаря удобной сумке для насадок, которую можно хранить прямо в чаше прибора. Легкая очистка благодаря аксессуарам, которые можно мыть в посудомоечной машине. Удобное хранение кабеля с технологией EasyStorage - просто немного потяните кабель на себя, и он автоматически будет затянут в корпус прибора. В комплекте: профессиональный набор кондитерских насадок (венчик с силиконовым покрытием, объемный венчик для взбивания (с регулировкой высоты - благодаря этому, вы можете взбить даже 1 белок), крюк для теста), мультирезка с 4-мя дисками (двусторонняя шинковка, двусторонняя терка, терка для сыра/ орехов/ шоколада, двусторонний диск терка/шинковка), сумка для хранения насадок, прозрачная крышка с загрузочным отверстием.



Теги товара: bosch mum

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
комбайн, венчик с силиконовым покрытием, объемный венчик для взбивания (с регулировкой высоты), крюк для теста, сумка для хранения насадок, диски для шинковки, прозрачная крышка с загрузочным отверстием, DVD диск с рецептами., документация, упаковка
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.9 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка для взбивания, диск для нарезки ломтиками, диск для нарезки соломкой, терка, крюк для теста
Количество насадок
7
Мельничка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Описание
Кухонная машина MUM5XW10 - настоящий универсал на вашей кухне. Теперь готовить точно по рецепту проще простого - со встроенными весами вы можете с точностью до 5г отмерить нужное количество ингредиентов - не только в рабочей чаше, но и в насадках (например, в блендере). Весы имеют функцию обнуления: после загрузки и взвешивания первого ингредиента, вы можете обнулить результат и точно отмерить вес второго и т.д. Встроенный таймер позволит вам точно программировать необходимое время перемешивания, а вы можете заняться другими делами.
3D планетарный принцип вращения: быстрое и качественное смешивание всех ингредиентов благодаря тому, что насадки вращаются сразу в трех направлениях по планетарному принципу. Мощность 1000 Вт и 7 скоростных режимов работы плюс импульсный режим - для каждой конситенции или насадки вы можете подобрать нужную скорость. Чаша 3,9 л из нержавеющей стали с крышкой с отверстием для дозагрузки ингредиентов. Вы можете замешивать в чаше 2,7 кг жидкого теста или 1,9 кг дрожжевого теста. Функция Smart Dough Sensor поддерживает постоянную скорость вращения крюка при замесе теста - кухонная машина MUM5 легко справится с плотным тестом на пиццу или пельмени.
Безопасное и комфортное использование - прорезиненные ножки, блокировка чаши и режим автопарковки насадок (насадки останавливаются в положении, удобном для их замены). Аксессуары для выпечки и диски для нарезки всегда под рукой, благодаря удобной сумке для насадок, которую можно хранить прямо в чаше прибора. Легкая очистка благодаря аксессуарам, которые можно мыть в посудомоечной машине. Удобное хранение кабеля с технологией EasyStorage - просто немного потяните кабель на себя, и он автоматически будет затянут в корпус прибора. В комплекте: профессиональный набор кондитерских насадок (венчик с силиконовым покрытием, объемный венчик для взбивания (с регулировкой высоты - благодаря этому, вы можете взбить даже 1 белок), крюк для теста), мультирезка с 4-мя дисками (двусторонняя шинковка, двусторонняя терка, терка для сыра/ орехов/ шоколада, двусторонний диск терка/шинковка), сумка для хранения насадок, прозрачная крышка с загрузочным отверстием.


Теги товара: bosch mum
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Отзывы


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