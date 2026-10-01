Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный
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Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
Планетарный кухонный комбайн
Мощность, Вт
1600
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 270 руб.
В наличии
Код товара: 742989
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48 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
документация, кувшин блендера, насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания, толкатель, чаша
Тип устройства
Планетарный кухонный комбайн
Мощность, Вт
1600
Емкость чаши
5.5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания, для нарезки овощей
Количество насадок
4
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.2
Описание товара Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный
Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 оснащена блендером, венчиком для взбивания смесей, крюками для замешивания теста и шинковкой для овощей. Это позволяет готовить разные блюда с помощью всего одного устройства. Планетарное вращение насадок вокруг оси и по всей площади чаши улучшает качество взбивания и измельчения ингредиентов.
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Теги товара: без мясорубки
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Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
документация, кувшин блендера, насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания, толкатель, чаша
Тип устройства
Планетарный кухонный комбайн
Мощность, Вт
1600
Емкость чаши
5.5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания, для нарезки овощей
Количество насадок
4
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 оснащена блендером, венчиком для взбивания смесей, крюками для замешивания теста и шинковкой для овощей. Это позволяет готовить разные блюда с помощью всего одного устройства. Планетарное вращение насадок вокруг оси и по всей площади чаши улучшает качество взбивания и измельчения ингредиентов.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Купить Кухонная машина Bosch MUMS6ZS17 планетар.вращ. 1600Вт черный - по цене 48270 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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