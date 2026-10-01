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Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
Планетарный кухонный комбайн
Мощность, Вт
1600
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
красный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742990
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документация, крышка чаши, насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для перемешивания, чаша
Тип устройства
Планетарный кухонный комбайн
Мощность, Вт
1600
Емкость чаши
5.5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
красный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для перемешивания
Количество насадок
3
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
11.13
Описание товара Кухонная машина Bosch MUM9A66R00 планетар.вращ. 1600Вт красный
Кухонная машина Bosch MUM9A66R00 представляет собой многофункциональную домашнюю помощницу, которая возьмет на себя хлопоты по приготовлению теста и взбиванию ингредиентов до однородной консистенции. Чтобы обеспечить повышенную устойчивость прибора на поверхности, в его основании появились ножки с прорезиненными вставками.
Особенность модели Bosch MUM9A66R00 заключается в системе планетарного смешивания – вращение ее насадок производится в 3 направлениях для достижения непревзойденного результата. Выбор среди 7 скоростных режимов осуществляется посредством механического переключателя в верхней части корпуса. Импульсный режим, предусмотренный в устройстве, незаменим, если потребовалось тщательно взбить небольшие порции ингредиентов. Вместительный отсек для сетевого кабеля станет гарантом компактного хранения прибора на вашей кухне.
документация, крышка чаши, насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для перемешивания, чаша
Тип устройства
Планетарный кухонный комбайн
Мощность, Вт
1600
Емкость чаши
5.5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
красный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
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Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для перемешивания
Количество насадок
3
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонная машина Bosch MUM9A66R00 представляет собой многофункциональную домашнюю помощницу, которая возьмет на себя хлопоты по приготовлению теста и взбиванию ингредиентов до однородной консистенции. Чтобы обеспечить повышенную устойчивость прибора на поверхности, в его основании появились ножки с прорезиненными вставками.
Особенность модели Bosch MUM9A66R00 заключается в системе планетарного смешивания – вращение ее насадок производится в 3 направлениях для достижения непревзойденного результата. Выбор среди 7 скоростных режимов осуществляется посредством механического переключателя в верхней части корпуса. Импульсный режим, предусмотренный в устройстве, незаменим, если потребовалось тщательно взбить небольшие порции ингредиентов. Вместительный отсек для сетевого кабеля станет гарантом компактного хранения прибора на вашей кухне.
Кухонная машина Bosch MUM9A66R00 планетар.вращ. 1600Вт красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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