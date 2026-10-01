Кухонная машина Bosch MUM6N21 планетар.вращ. 1000Вт белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
Планетарный кухонный комбайн
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
6.2 л
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742992
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Чаша, насадка для теста, венчик, насадка для смешивания, соковыжималка, мельничка, мясорубка, блендер
Тип устройства
Планетарный кухонный комбайн
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
6.2 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
да
Количество насадок
6
Мельничка
Да
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.6
Описание товара Кухонная машина Bosch MUM6N21 планетар.вращ. 1000Вт белый
Bosch MUM6N21 — мощная кухонная машина с планетарным вращением и чашей объемом 6.2 л. Оснащена двигателем 1000 Вт и набором из шести насадок, включая мясорубку, блендер, соковыжималку и мельничку. Подходит для замеса теста, взбивания, смешивания и приготовления различных блюд. Удобное управление, импульсный режим и надежная конструкция делают модель универсальным помощником на кухне.
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Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Чаша, насадка для теста, венчик, насадка для смешивания, соковыжималка, мельничка, мясорубка, блендер
Тип устройства
Планетарный кухонный комбайн
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
6.2 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
да
Количество насадок
6
Мельничка
Да
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Bosch MUM6N21 — мощная кухонная машина с планетарным вращением и чашей объемом 6.2 л. Оснащена двигателем 1000 Вт и набором из шести насадок, включая мясорубку, блендер, соковыжималку и мельничку. Подходит для замеса теста, взбивания, смешивания и приготовления различных блюд. Удобное управление, импульсный режим и надежная конструкция делают модель универсальным помощником на кухне.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
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