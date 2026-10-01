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Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
Планетарный кухонный комбайн
Мощность, Вт
1900
Емкость чаши
5 л
Цвет
красный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Чаша, венчик, крюк для теста, насадка для смешивания, крышка?защита, лопатка
Тип устройства
Планетарный кухонный комбайн
Мощность, Вт
1900
Емкость чаши
5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
красный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
крюк для теста, насадка для смешивания, для взбивания, мясорубка
Количество насадок
4
Мельничка
нет
Мясорубка
Да
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
12.6
Описание товара Кухонная машина Rondell RDE-KM900 планетар.вращ. 1900Вт красное вино
Кухонный комбайн Rondell в эффектном красном цвете сочетает высокую мощность 1900 Вт и широкие возможности для ежедневных кухонных задач. Вместительная чаша объёмом 5 л подойдёт для приготовления больших порций, а 12 скоростей позволяют подобрать оптимальный режим для разных продуктов и рецептов. Импульсный режим помогает действовать особенно быстро, когда нужен дополнительный кратковременный рывок мощности.
В комплекте предусмотрены 4 насадки: для взбивания, замешивания теста и смешивания. Встроенная мясорубка расширяет функциональность комбайна и позволяет готовить фарш. Длина сетевого шнура 1 м удобна для размещения техники на кухне рядом с розеткой. Модель не оснащена соковыжималкой и мельничкой — её набор возможностей сосредоточен на смешивании, взбивании, замешивании и переработке мяса.
Чаша, венчик, крюк для теста, насадка для смешивания, крышка?защита, лопатка
Тип устройства
Планетарный кухонный комбайн
Мощность, Вт
1900
Емкость чаши
5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
красный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
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Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
крюк для теста, насадка для смешивания, для взбивания, мясорубка
Количество насадок
4
Мельничка
нет
Мясорубка
Да
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонный комбайн Rondell в эффектном красном цвете сочетает высокую мощность 1900 Вт и широкие возможности для ежедневных кухонных задач. Вместительная чаша объёмом 5 л подойдёт для приготовления больших порций, а 12 скоростей позволяют подобрать оптимальный режим для разных продуктов и рецептов. Импульсный режим помогает действовать особенно быстро, когда нужен дополнительный кратковременный рывок мощности.
В комплекте предусмотрены 4 насадки: для взбивания, замешивания теста и смешивания. Встроенная мясорубка расширяет функциональность комбайна и позволяет готовить фарш. Длина сетевого шнура 1 м удобна для размещения техники на кухне рядом с розеткой. Модель не оснащена соковыжималкой и мельничкой — её набор возможностей сосредоточен на смешивании, взбивании, замешивании и переработке мяса.
Купить Кухонная машина Rondell RDE-KM900 планетар.вращ. 1900Вт красное вино - по цене 20660 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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