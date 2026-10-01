Описание товара Кухонная машина Bosch MUM6N11 800Вт белый

Кухонный комбайн Bosch MUM6N11 — это надёжный помощник для тех, кто ценит скорость и качество приготовления блюд. Модель оснащена мощным двигателем на 800 Вт, который без труда справляется с замешиванием крутого теста, измельчением твёрдых продуктов и взбиванием воздушных кремов. Устройство предлагает четыре скорости работы, что позволяет точно подобрать режим для любой задачи: от бережного перемешивания до интенсивного измельчения. Благодаря продуманной конструкции и устойчивым прорезиненным ножкам комбайн сохраняет неподвижность даже на максимальных оборотах, обеспечивая безопасность и комфорт во время использования. Особого внимания заслуживает вместительная чаша объёмом 6,21 литра, выполненная из прочного пластика. Такой ёмкости достаточно, чтобы приготовить тесто для нескольких пирогов или большую порцию салата для всей семьи. Пластиковый корпус устройства не только лёгкий, но и устойчивый к загрязнениям: его легко протирать влажной салфеткой, а чаша без проблем моется вручную или в посудомоечной машине. Длина сетевого шнура в один метр позволяет удобно разместить комбайн на рабочей поверхности, не ограничивая свободу движений. Комплектация Bosch MUM6N11 включает все необходимые насадки для повседневного приготовления. Венчик для взбивания превращает сливки и яичные белки в пышную пену за считанные минуты. Крюк для теста справляется как с дрожжевым, так и с песочным тестом, равномерно вымешивая массу без комков. Встроенный блендер расширяет возможности устройства: он идеально подходит для приготовления супов-пюре, соусов, смузи и детского питания. В комплекте также предусмотрена лопатка, которая помогает аккуратно собрать остатки продуктов со стенок чаши, минимизируя потери и экономя время. Данная модель особенно пригодится тем, кто часто печёт, готовит домашние соусы или экспериментирует с рецептами. Комбайн Bosch MUM6N11 сочетает в себе простоту управления и надёжность немецкой сборки. Все насадки крепятся и снимаются одним движением, а чаша фиксируется в корпусе плотно, без люфтов. Благодаря четырём скоростям вы можете легко регулировать интенсивность обработки: от медленного замешивания до быстрого взбивания. Прорезиненные ножки гарантируют, что прибор не скользит по столу и не вибрирует, даже когда вы работаете с густым тестом.