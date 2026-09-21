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Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY купить с доставкой в Москве
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Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY

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Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 1
Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 2
Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 3
Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 4
Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 5
Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 6
Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 7
Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 8
Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 9
Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 10
Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 11
Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 12
Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 13
Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 14
Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 15
Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
1500
Емкость чаши
6 л
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 1
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 2
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 3
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 4
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 5
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 6
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 7
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 8
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 9
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 10
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 11
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 12
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 13
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 14
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 15
  • Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691904
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
блок мясорубки, документация, загрузочный лоток, крышка чаши, насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для кеббе, насадка для колбас, насадка для смешивания, нож мясорубки, перфорированные решетки (2 шт.), толкатель мясорубки, фиксирующее кольцо, чаша, шнек мясорубки, упаковка
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
1500
Емкость чаши
6 л
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для кеббе, насадка для колбас, насадка для смешивания, нож мясорубки, перфорированные решетки (2 шт.)
Количество насадок
7
Мясорубка
Да
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х43х28
Вес, кг.
9.88

Описание товара Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Кухонная машина Korting KKM 0101 M Infinity — это идеальный помощник для вашей кухни, который объединяет в себе множество функций. С её помощью вы сможете легко и быстро готовить разнообразные блюда, от теста до мясных деликатесов. ? Мощность в 1500 Вт и планетарное смешивание обеспечивают отличные результаты при взбивании, смешивании и замешивании теста. Вы сможете экспериментировать с рецептами, не опасаясь, что машина не справится с задачей. ? Объем чаши в 6 литров позволяет готовить большие порции, что особенно удобно для семейных ужинов или праздничных мероприятий. А защитная крышка на чашу предотвратит разбрызгивание ингредиентов во время работы. ? В комплекте с машиной идут различные насадки, включая мясорубку с дисками из нержавеющей стали, насадки для приготовления колбас и кеббе. Это делает Korting KKM 0101 M Infinity многофункциональным инструментом для приготовления разнообразных блюд. ?? Не забывайте о возможности регулировки скорости — 18 уровней позволяют адаптировать работу машины под ваши нужды и тип продуктов. ? С таймером вы сможете точно контролировать время приготовления, что особенно важно при работе с тестом и мясными блюдами. ? Корпус из металла и пластика обеспечивает долговечность и надежность устройства, а стильный дизайн добавит элегантности вашей кухне.

Отзывы о товаре Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
блок мясорубки, документация, загрузочный лоток, крышка чаши, насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для кеббе, насадка для колбас, насадка для смешивания, нож мясорубки, перфорированные решетки (2 шт.), толкатель мясорубки, фиксирующее кольцо, чаша, шнек мясорубки, упаковка
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
1500
Емкость чаши
6 л
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Развернуть
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для кеббе, насадка для колбас, насадка для смешивания, нож мясорубки, перфорированные решетки (2 шт.)
Количество насадок
7
Мясорубка
Да
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Кухонная машина Korting KKM 0101 M Infinity — это идеальный помощник для вашей кухни, который объединяет в себе множество функций. С её помощью вы сможете легко и быстро готовить разнообразные блюда, от теста до мясных деликатесов. ? Мощность в 1500 Вт и планетарное смешивание обеспечивают отличные результаты при взбивании, смешивании и замешивании теста. Вы сможете экспериментировать с рецептами, не опасаясь, что машина не справится с задачей. ? Объем чаши в 6 литров позволяет готовить большие порции, что особенно удобно для семейных ужинов или праздничных мероприятий. А защитная крышка на чашу предотвратит разбрызгивание ингредиентов во время работы. ? В комплекте с машиной идут различные насадки, включая мясорубку с дисками из нержавеющей стали, насадки для приготовления колбас и кеббе. Это делает Korting KKM 0101 M Infinity многофункциональным инструментом для приготовления разнообразных блюд. ?? Не забывайте о возможности регулировки скорости — 18 уровней позволяют адаптировать работу машины под ваши нужды и тип продуктов. ? С таймером вы сможете точно контролировать время приготовления, что особенно важно при работе с тестом и мясными блюдами. ? Корпус из металла и пластика обеспечивает долговечность и надежность устройства, а стильный дизайн добавит элегантности вашей кухне.
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Отзывы


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