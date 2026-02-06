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Кухонный комбайн Bosch MC812M865 купить с доставкой в Москве
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Кухонный комбайн Bosch MC812M865

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Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 1
Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 2
Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 3
Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 4
Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 5
Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 6
Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 7
Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 8
Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 9
Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 10
Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 11
Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1250
Емкость чаши
3.9 л
Цвет
серебристый, черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 1
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 2
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 3
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 4
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 5
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 6
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 7
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 8
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 9
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 10
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 11
  • Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288409
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Чаша для смешивания объемом, Блендер, Двухсторонний диск, двухсторонний диск - терка, Диск-терка для сырых овощей, Диск для нарезки овощей, Диск для картофеля фри, Режущие диски, Держатель дисков, Насадка для замеса теста, Венчик для взбивания сливок
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1250
Емкость чаши
3.9 л
Цвет
серебристый, черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
универсальный нож, насадка для теста, насадка для взбивания, диск для картофеля-фри, терка, насадка для нарезки ломтиками, диск для нарезки соломкой, общее число насадок: 10
Количество насадок
5
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
43х35х25
Вес, кг.
6

Описание товара Кухонный комбайн Bosch MC812M865

Мощность 1250 Вт, объем чаши 3.9 л, материал чаши пластик, импульсный режим, в комплекте: блендер, венчики для взбивания, насадка для теста, насадка для нарезки кубиками, диск для картофеля-фри, диски для шинковки, нарезка ломтиками, тёрка, тёрка для драников.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонный комбайн Bosch MC812M865

Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Илья Г.

Достоинства:


Комментарий:
комбайн хороший, мощный. но 4 за то что на фото есть кубикорезка, а у меня ее нет ! оставил.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ирина И.

Достоинства:


Комментарий:
коробка целая, запечатанная. все насадки в наличии.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
П П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар очень хороший. Пришол в целой, не мятой, упоковке. В комлкте не хватало малого толкателя. Но он, особо и не нужен. Продовец не досылает отдельно не достоющие детали, поможет только перезаказ.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество, всё работает, простая установка, высокая мощность. минус- сильный запах пластика чаши блендера.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2025
Лариса П.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте. Скажите пожалуйста,как установить тёрки? Дело в том,что стержень,на которой по логике должна одеваться насадка гладкий, а основа для тёрки имеет пазы для шестерёнки...отдельно,шестерёнки нет...может мы что то не правильно делаем, но в данный момент и при данных комплектующих, тёркой пользоваться нет возможности. То есть нет в комплекте второй втулки . Где ее теперь взять?? И судя по фото в комментариях, в комплекте этой втулки нет ни у кого!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Ирина Ординат

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз именно этот блендер, мне нужен для работы! Работает исправно! У меня большие нагрузки-ежедневно, справляется на отлично!при ежедневном использовании в работе минимум 4 часа-мне хватает на год/полтора!
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
стильный внешний вид, много функций, хорошая мощность.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комбайн, компактный, небольшой, как я и искала. В работе показал себя хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, но самый нужный диск терку не ложат
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комбайн. Многофункциональный. Уже пробовала заводить тесто и натерла морковку и редьку на терке.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Объем не очень большой, но с поставленными задачами справляется!
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Маме понравился! Функции как раз те, что постоянно используются: шинковка и терка для драников. Для осенних заготовок пользуемся опцией \"смузи\"
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Сергей Григорьевич

Достоинства:


Комментарий:
хрупкая пластмасса, лучше бы если бы кружки были сделаны из пластика а не из хрупкого оргстекла
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Закирова Г.

Достоинства:


Комментарий:
Я просто в восторге от этого комбайна! Фирма Bosch никогда еще не подводила меня. Нарезала оливье за 5 минут, натерла морковь за считанные минуты. Сделала смузи , коктейль! Сказка! Спасибо этой фирме за качество!
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
Этот кухонный комбайн — моя любимая вещь на кухне!!! Настоящая находка для хозяйки, которая любит готовить.!!! Рекомендую однозначно!!! просто на % отличная вещь!!!
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Ростислав М.

Достоинства:


Комментарий:
отличная упаковка, быстрая доставка, отличный комбайн: мощный, качественный, реально мультифункционалнальный!!! тут же испробовали нарезку кубиками для оливье: супер удобно и быстро. жена в восторге.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший комбайн, много насадок, еще не все успели попробовать. Очень понравился блендер, пьем коктейли и смузи! По громкости - средний.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комбайн , долго выбирали и остановились именно на этом , недостатков не нашли
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
Мне кажется, что на оригинальная сборка, так как пластик и другие детали комбайна хуже моего старого этой же марки. В целом, хорошо, но дорого для того, что я получила
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Петухов Юрий Сергеевич

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю второй. Первый купил матери два года назад, пока всё цело и работает исправно.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Огромная благодарность Артёму на пункте выдачи Троице сельцо, сельская 18. Парень обладает эмпатией к клиенту, профессионализмом и терпением на троих Работат азартно и устремлён к цели. Дай бог ему светлой карьеры, - реально помог в трудной ситуацией с оплатой
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2024
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комбайн. Первые впечатления очень положительные. Добротный материал. Качественная сборка. Судя по всем маркировкам сделан в Словении.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Комбайн хорошего качества, упакован хорошо, в деле еще не испробован, надеюсь рабочий



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Чаша для смешивания объемом, Блендер, Двухсторонний диск, двухсторонний диск - терка, Диск-терка для сырых овощей, Диск для нарезки овощей, Диск для картофеля фри, Режущие диски, Держатель дисков, Насадка для замеса теста, Венчик для взбивания сливок
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1250
Емкость чаши
3.9 л
Цвет
серебристый, черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Соковыжималка
нет
Развернуть
Насадки
универсальный нож, насадка для теста, насадка для взбивания, диск для картофеля-фри, терка, насадка для нарезки ломтиками, диск для нарезки соломкой, общее число насадок: 10
Количество насадок
5
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Описание
Мощность 1250 Вт, объем чаши 3.9 л, материал чаши пластик, импульсный режим, в комплекте: блендер, венчики для взбивания, насадка для теста, насадка для нарезки кубиками, диск для картофеля-фри, диски для шинковки, нарезка ломтиками, тёрка, тёрка для драников.


Теги товара: без мясорубки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Илья Г.

Достоинства:


Комментарий:
комбайн хороший, мощный. но 4 за то что на фото есть кубикорезка, а у меня ее нет ! оставил.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ирина И.

Достоинства:


Комментарий:
коробка целая, запечатанная. все насадки в наличии.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
П П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар очень хороший. Пришол в целой, не мятой, упоковке. В комлкте не хватало малого толкателя. Но он, особо и не нужен. Продовец не досылает отдельно не достоющие детали, поможет только перезаказ.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество, всё работает, простая установка, высокая мощность. минус- сильный запах пластика чаши блендера.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2025
Лариса П.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте. Скажите пожалуйста,как установить тёрки? Дело в том,что стержень,на которой по логике должна одеваться насадка гладкий, а основа для тёрки имеет пазы для шестерёнки...отдельно,шестерёнки нет...может мы что то не правильно делаем, но в данный момент и при данных комплектующих, тёркой пользоваться нет возможности. То есть нет в комплекте второй втулки . Где ее теперь взять?? И судя по фото в комментариях, в комплекте этой втулки нет ни у кого!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Ирина Ординат

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз именно этот блендер, мне нужен для работы! Работает исправно! У меня большие нагрузки-ежедневно, справляется на отлично!при ежедневном использовании в работе минимум 4 часа-мне хватает на год/полтора!
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
стильный внешний вид, много функций, хорошая мощность.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комбайн, компактный, небольшой, как я и искала. В работе показал себя хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, но самый нужный диск терку не ложат
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комбайн. Многофункциональный. Уже пробовала заводить тесто и натерла морковку и редьку на терке.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Объем не очень большой, но с поставленными задачами справляется!
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Маме понравился! Функции как раз те, что постоянно используются: шинковка и терка для драников. Для осенних заготовок пользуемся опцией \"смузи\"
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Сергей Григорьевич

Достоинства:


Комментарий:
хрупкая пластмасса, лучше бы если бы кружки были сделаны из пластика а не из хрупкого оргстекла
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Закирова Г.

Достоинства:


Комментарий:
Я просто в восторге от этого комбайна! Фирма Bosch никогда еще не подводила меня. Нарезала оливье за 5 минут, натерла морковь за считанные минуты. Сделала смузи , коктейль! Сказка! Спасибо этой фирме за качество!
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
Этот кухонный комбайн — моя любимая вещь на кухне!!! Настоящая находка для хозяйки, которая любит готовить.!!! Рекомендую однозначно!!! просто на % отличная вещь!!!
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Ростислав М.

Достоинства:


Комментарий:
отличная упаковка, быстрая доставка, отличный комбайн: мощный, качественный, реально мультифункционалнальный!!! тут же испробовали нарезку кубиками для оливье: супер удобно и быстро. жена в восторге.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший комбайн, много насадок, еще не все успели попробовать. Очень понравился блендер, пьем коктейли и смузи! По громкости - средний.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комбайн , долго выбирали и остановились именно на этом , недостатков не нашли
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
Мне кажется, что на оригинальная сборка, так как пластик и другие детали комбайна хуже моего старого этой же марки. В целом, хорошо, но дорого для того, что я получила
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Петухов Юрий Сергеевич

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю второй. Первый купил матери два года назад, пока всё цело и работает исправно.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Огромная благодарность Артёму на пункте выдачи Троице сельцо, сельская 18. Парень обладает эмпатией к клиенту, профессионализмом и терпением на троих Работат азартно и устремлён к цели. Дай бог ему светлой карьеры, - реально помог в трудной ситуацией с оплатой
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2024
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комбайн. Первые впечатления очень положительные. Добротный материал. Качественная сборка. Судя по всем маркировкам сделан в Словении.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Комбайн хорошего качества, упакован хорошо, в деле еще не испробован, надеюсь рабочий


Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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