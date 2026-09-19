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Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
1250
Емкость чаши
3.9 л
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414521
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универсальный нож, насадка для теста, насадка для взбивания, диск для картофеля-фри, терка, насадка для нарезки ломтиками
Количество насадок
7
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
43х35х25
Вес, кг.
3.4
Описание товара Кухонный комбайн Bosch MC812S814 белый
Плавная регулировка скорости со световым индикатором. Режим «Момент» для измельчения зелени и импульсивный режим для взбивания коктейлей, смузи, колки льда. Практичный: насадки можно хранить внутри чаши, таким образом они всегда под рукой. Насадки можно хранить в чаше. Больше не нужно искать аксессуары! Стандартные принадлежности легко помещаются в чашу емкостью 2,3 л, что позволяет сэкономить место и всегда держать их под рукой. С помощью умной маркировки легко и быстро собрать аксессуары. Так у вас будет больше места даже на самой маленькой кухне. Легко мыть: многие насадки можно мыть в посудомоечной машине. Резиновые ножки-присоски.
универсальный нож, насадка для теста, насадка для взбивания, диск для картофеля-фри, терка, насадка для нарезки ломтиками
Количество насадок
7
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Описание
Плавная регулировка скорости со световым индикатором. Режим «Момент» для измельчения зелени и импульсивный режим для взбивания коктейлей, смузи, колки льда. Практичный: насадки можно хранить внутри чаши, таким образом они всегда под рукой. Насадки можно хранить в чаше. Больше не нужно искать аксессуары! Стандартные принадлежности легко помещаются в чашу емкостью 2,3 л, что позволяет сэкономить место и всегда держать их под рукой. С помощью умной маркировки легко и быстро собрать аксессуары. Так у вас будет больше места даже на самой маленькой кухне. Легко мыть: многие насадки можно мыть в посудомоечной машине. Резиновые ножки-присоски.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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