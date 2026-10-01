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Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый купить с доставкой в Москве
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Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый

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Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 1
Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 2
Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 3
Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 4
Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 5
Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 6
Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 7
Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 8
Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 9
Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 10
Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 11
Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
Кухонная машина (планетарное вращение)
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 1
  • Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 2
  • Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 3
  • Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 4
  • Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 5
  • Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 6
  • Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 7
  • Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 8
  • Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 9
  • Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 10
  • Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 11
  • Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 290 руб. 
Начислим 277 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742993
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый
17 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gorenje
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Чаша, насадки (крюк для теста, венчик, лопатка для смешивания), защитная крышка
Тип устройства
Кухонная машина (планетарное вращение)
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
5.5 л
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
Венчик, крюк для теста, лопатка
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
6.59

Описание товара Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый

Кухонный комбайн Gorenje мощностью 800 Вт сочетает вместительную чашу объёмом 5,5 л и удобное управление с шестью скоростями. Импульсный режим помогает быстро справляться с задачами, когда нужен кратковременный интенсивный замес или смешивание. В комплект входят три насадки: для взбивания, замешивания теста и смешивания. Комбайн подойдёт для приготовления теста, кремов, соусов и смешивания ингредиентов. Белый цвет делает его аккуратным дополнением кухонного пространства, а сетевой шнур длиной 1,2 м обеспечивает удобное размещение рядом с розеткой. Модель выполнена без соковыжималки, мельнички и мясорубки — это практичный вариант для основных задач по взбиванию, замешиванию и смешиванию продуктов.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый




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Характеристики
Бренд
Gorenje
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Чаша, насадки (крюк для теста, венчик, лопатка для смешивания), защитная крышка
Тип устройства
Кухонная машина (планетарное вращение)
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
5.5 л
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
Венчик, крюк для теста, лопатка
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонный комбайн Gorenje мощностью 800 Вт сочетает вместительную чашу объёмом 5,5 л и удобное управление с шестью скоростями. Импульсный режим помогает быстро справляться с задачами, когда нужен кратковременный интенсивный замес или смешивание. В комплект входят три насадки: для взбивания, замешивания теста и смешивания. Комбайн подойдёт для приготовления теста, кремов, соусов и смешивания ингредиентов. Белый цвет делает его аккуратным дополнением кухонного пространства, а сетевой шнур длиной 1,2 м обеспечивает удобное размещение рядом с розеткой. Модель выполнена без соковыжималки, мельнички и мясорубки — это практичный вариант для основных задач по взбиванию, замешиванию и смешиванию продуктов.


Теги товара: без мясорубки
Самовывоз
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Отзывы


Купить Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый - по цене 17290 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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