Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный
Комбайн кухонный KitchenAid 5KFC3516EER красный Мини-комбайн KitchenAid – кухонная машина, которую можно брать с собой или использовать даже на самой маленькой кухни. Его небольшой вес и малые габариты придутся по душе пользователям, которые не хотят расставаться с любимой техникой на даче или в другом месте. Более того, это лучшее решение для быстрой реализации задач на кухне, когда доставать и подготавливать стационарную бытовую технику нет времени или желания. Красный кухонный мини-комбайн KitchenAid 5kfc3516eer снабжен такими же острыми лезвиями, как старшие «собратья», и работает на 2 скоростях. Простой в использовании, он обеспечивает такую же быстроту перемешивания ингредиентов и измельчения овощей. Среди его особенностей: сочетание невероятной легкости, компактности и мощности крупного кулинарного процессора; способен готовить салаты, соусы, кремы, заправки, измельчать и крошить; управление одной кнопкой – все функции регулируются нажатием 1 или 2 кнопок, расположенных на корпусе; противоударная чаша 830 мл с ручкой и носиком; наличие импульсного режима для тонкого и глубокого измельчения. Готовьте, не отказываясь от идеальных функций кулинарной техники Китчен Эйд! С представленной моделью многофункционального мини-комбайна вы в любой момент измельчите или перемешаете продукты.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Отзывы о товаре Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный