Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395
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Характеристики
Описание товара Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395
Кухонный комбайн Kitfort КТ-1395 создан по принципу «11 в 1». Он способен заменить измельчитель, мясорубку, блендер, кофемолку и множество других устройств. Прибор режет, шинкует, натирает овощи, помогает приготовить тесто, суп-пюре и соус, протеиновую смесь, смузи и молочный коктейль, а также множество других блюд и напитков.В комплект входит 1,2-литровая чаша, в крышке которой есть отверстие, позволяющее добавлять ингредиенты во время работы. Ножи из нержавеющей стали долго держат заточку и уверенно справляются с поставленными перед ними задачами. Прорезиненные ножки обеспечивают превосходную устойчивость, поэтому комбайн не соскользнет со стола. Kitfort КТ-1395 оборудован несложной системой управления. У него пять основных режимов, а также дополнительный импульсный режим, в котором устройство работает, пока вы удерживаете кнопку.
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Теги товара: без мясорубки
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Теги товара: без мясорубки
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