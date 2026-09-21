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Характеристики
Тип товара
Кухонная машина
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1400
Емкость чаши
5 л
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703665
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насадка-венчик, насадка-крюк, насадка-лопатка, насадка-блендер, насадка-мясорубка, 2 диска для фарша
Количество насадок
5
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х43х28
Вес, кг.
9.4
Описание товара Миксер планетарный Hyundai HYMS7651, 1400Вт серебристый
Компактная кухонный комбайн с тремя различными насадками Hyundai HYM-S7651 – это уникальная находка для небольшой кухни. Данная модель совмещает в одном корпусе функции блендера, перемешивателя теста и мясорубки. Все насадки приводятся в действие 1400-ваттным мотором. Он обеспечивает 6 скоростей работы и имеет возможность осуществлять планетарное вращение. Это когда, помимо активной части, вращается ещё и сама тара. Такой подход обеспечивает равномерную консистенцию получившейся смеси. Скорости переключаются с помощью единственного поворотного регулятора на корпусе прибора. Ёмкость для теста кухонной машины имеет объём 5 л. Этого достаточно для приготовления основы на большое количество выпечки. В комплекте поставки для неё предусмотрен крюк, чтобы перемешивать тесто, лопатка и венчик для создания более воздушных смесей. Мясорубка, интегрированная в Hyundai HYM-S7651, также имеет пару доступных насадок и опций. Посредством неё можно готовить фарш двух разных размеров: с фракциями 5 мм или 7 мм. Ножки Hyundai HYM-S7651 полностью прорезинены, поэтому не скользят на любых поверхностях. Все насадки устройства просто и быстро устанавливаются. Набор поставки комплектуется всеми необходимыми крышками и деталями, а управление прибором простое и интуитивное, так что с ним разберётся даже самый неопытный кулинар-любитель.
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка-лопатка, насадка-блендер, насадка-мясорубка, 2 диска для фарша
Количество насадок
5
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная кухонный комбайн с тремя различными насадками Hyundai HYM-S7651 – это уникальная находка для небольшой кухни. Данная модель совмещает в одном корпусе функции блендера, перемешивателя теста и мясорубки. Все насадки приводятся в действие 1400-ваттным мотором. Он обеспечивает 6 скоростей работы и имеет возможность осуществлять планетарное вращение. Это когда, помимо активной части, вращается ещё и сама тара. Такой подход обеспечивает равномерную консистенцию получившейся смеси. Скорости переключаются с помощью единственного поворотного регулятора на корпусе прибора. Ёмкость для теста кухонной машины имеет объём 5 л. Этого достаточно для приготовления основы на большое количество выпечки. В комплекте поставки для неё предусмотрен крюк, чтобы перемешивать тесто, лопатка и венчик для создания более воздушных смесей. Мясорубка, интегрированная в Hyundai HYM-S7651, также имеет пару доступных насадок и опций. Посредством неё можно готовить фарш двух разных размеров: с фракциями 5 мм или 7 мм. Ножки Hyundai HYM-S7651 полностью прорезинены, поэтому не скользят на любых поверхностях. Все насадки устройства просто и быстро устанавливаются. Набор поставки комплектуется всеми необходимыми крышками и деталями, а управление прибором простое и интуитивное, так что с ним разберётся даже самый неопытный кулинар-любитель.
Миксер планетарный Hyundai HYMS7651, 1400Вт серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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