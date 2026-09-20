Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый
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Характеристики
Описание товара Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый
Компактная кухонная машина с тремя различными насадками Hyundai HYM-S7651 - это уникальная находка для небольшой кухни. Данная модель совмещает в одном корпусе функции блендера, перемешивателя теста и мясорубки. Все насадки приводятся в действие 1400-ваттным мотором. Он обеспечивает 6 скоростей работы и имеет возможность осуществлять планетарное вращение. Это когда, помимо активной части, вращается ещё и сама тара. Такой подход обеспечивает равномерную консистенцию получившейся смеси. Скорости переключаются с помощью единственного поворотного регулятора на корпусе прибора. Ёмкость для теста кухонной машины имеет объём 5 л. Этого достаточно для приготовления основы на большое количество выпечки. В комплекте поставки для неё предусмотрен крюк, чтобы перемешивать тесто, лопатка и венчик для создания более воздушных смесей. Мясорубка, интегрированная в Hyundai HYM-S7651, также имеет пару доступных насадок и опций. Посредством неё можно готовить фарш двух разных размеров: с фракциями 5 мм или 7 мм. Ножки Hyundai HYM-S7651 полностью прорезинены, поэтому не скользят на любых поверхностях. Все насадки устройства просто и быстро устанавливаются. Набор поставки комплектуется всеми необходимыми крышками и деталями, а управление прибором простое и интуитивное, так что с ним разберётся даже самый неопытный кулинар-любитель.
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