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Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый купить с доставкой в Москве
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Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый

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Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 1
Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 2
Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 3
Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 4
Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 5
Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 6
Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 7
Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 8
Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 9
Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 10
Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 11
Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 12
Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 13
Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 14
Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 15
Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 16
Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 17
Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 18
Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 19
Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1400
Емкость чаши
5 л
Цвет
хром
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 1
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 2
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 3
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 4
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 5
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 6
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 7
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 8
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 9
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 10
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 11
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 12
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 13
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 14
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 15
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 16
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 17
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 18
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 19
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583569
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
кухонная машина; чаша; защитная крышка для чаши; насадка-венчик; насадка-крюк; насадка-лопатка; насадка-блендер; насадка-мясорубка; 2 диска для фарша; книга рецептов; инструкция с гарантийным талоном
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1400
Емкость чаши
5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
хром
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка для взбивания, наадка для теста, мясорубка
Количество насадок
5
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х43х28
Вес, кг.
9.4

Описание товара Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый

Компактная кухонная машина с тремя различными насадками Hyundai HYM-S7651 - это уникальная находка для небольшой кухни. Данная модель совмещает в одном корпусе функции блендера, перемешивателя теста и мясорубки. Все насадки приводятся в действие 1400-ваттным мотором. Он обеспечивает 6 скоростей работы и имеет возможность осуществлять планетарное вращение. Это когда, помимо активной части, вращается ещё и сама тара. Такой подход обеспечивает равномерную консистенцию получившейся смеси. Скорости переключаются с помощью единственного поворотного регулятора на корпусе прибора. Ёмкость для теста кухонной машины имеет объём 5 л. Этого достаточно для приготовления основы на большое количество выпечки. В комплекте поставки для неё предусмотрен крюк, чтобы перемешивать тесто, лопатка и венчик для создания более воздушных смесей. Мясорубка, интегрированная в Hyundai HYM-S7651, также имеет пару доступных насадок и опций. Посредством неё можно готовить фарш двух разных размеров: с фракциями 5 мм или 7 мм. Ножки Hyundai HYM-S7651 полностью прорезинены, поэтому не скользят на любых поверхностях. Все насадки устройства просто и быстро устанавливаются. Набор поставки комплектуется всеми необходимыми крышками и деталями, а управление прибором простое и интуитивное, так что с ним разберётся даже самый неопытный кулинар-любитель.

Отзывы о товаре Кухонная машина Hyundai HYM-S7651 серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
кухонная машина; чаша; защитная крышка для чаши; насадка-венчик; насадка-крюк; насадка-лопатка; насадка-блендер; насадка-мясорубка; 2 диска для фарша; книга рецептов; инструкция с гарантийным талоном
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1400
Емкость чаши
5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
хром
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка для взбивания, наадка для теста, мясорубка
Количество насадок
5
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная кухонная машина с тремя различными насадками Hyundai HYM-S7651 - это уникальная находка для небольшой кухни. Данная модель совмещает в одном корпусе функции блендера, перемешивателя теста и мясорубки. Все насадки приводятся в действие 1400-ваттным мотором. Он обеспечивает 6 скоростей работы и имеет возможность осуществлять планетарное вращение. Это когда, помимо активной части, вращается ещё и сама тара. Такой подход обеспечивает равномерную консистенцию получившейся смеси. Скорости переключаются с помощью единственного поворотного регулятора на корпусе прибора. Ёмкость для теста кухонной машины имеет объём 5 л. Этого достаточно для приготовления основы на большое количество выпечки. В комплекте поставки для неё предусмотрен крюк, чтобы перемешивать тесто, лопатка и венчик для создания более воздушных смесей. Мясорубка, интегрированная в Hyundai HYM-S7651, также имеет пару доступных насадок и опций. Посредством неё можно готовить фарш двух разных размеров: с фракциями 5 мм или 7 мм. Ножки Hyundai HYM-S7651 полностью прорезинены, поэтому не скользят на любых поверхностях. Все насадки устройства просто и быстро устанавливаются. Набор поставки комплектуется всеми необходимыми крышками и деталями, а управление прибором простое и интуитивное, так что с ним разберётся даже самый неопытный кулинар-любитель.
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Доставка
Отзывы


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