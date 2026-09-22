Описание товара Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EOB черный

Легкая в использовании многофункциональная машина KitchenAid 5KFP0719EOB ONYX BLACK объемом 1,7 л проста в использовании, поэтому она станет незаменимым помощником на кухне даже в самый загруженный день. Кухонные комбайны KitchenAid продумали все, поэтому вы можете положиться на них снова и снова. Кухонный комбайн подходит для многих различных задач с включенными лезвиями и функциями. Вы можете регулировать толщину с помощью двух дисков для нарезки и контролировать скорость с помощью медленных, быстрых или импульсных настроек. Наслаждайтесь экспериментами с аксессуарами в разных рецептах и ??ситуациях. Помимо измельчения и смешивания сырых ингредиентов, вы можете делать заправки для салатов или замешивать тесто. Запчасти легко чистятся и выдерживают машинную стирку. Устройство также удобно хранить, так как запасные части удобно помещаются в чаше устройства. Кухонный комбайн объемом 1,7 л, занимающий меньше места — очень гладкая поверхность, конструкция без перекручивания, крепление чаши одним щелчком и крышка с защелкой Кухонный комбайн KitchenAid прост в использовании и чистке. Безупречное приготовление пищи из свежих продуктов каждый день Управление со светодиодными индикаторами, 3 удобные настройки скорости (быстро, медленно и пульс) Для точной обработки различных ингредиентов и простоты использования Многоцелевые насадки, включая многоцелевое лезвие и крюк для теста, реверсивное лезвие для нарезки/терки средней толщины (4 мм) и лезвие для нарезки более толстыми ломтиками (6 мм) Легко нарезать, пюрировать, месить, смешивать, натирать и нарезать все, от огурцов до помидоров и сыра, а также месить тесто для пиццы и хлеба. Крышка имеет загрузочную воронку 2-в-1, с отверстием для заливки масла в малогабаритный пресс Для изготовления ломтиков и решеток различных размеров и форм, а также для эмульгирования соусов. Самое компактное место для хранения инструментов KitchenAid в чаше, удобное отделение для шнура под основанием Лезвия и другие аксессуары можно легко хранить в чаше, когда устройство не используется. Позволяет удобно хранить кухонный комбайн на рабочей поверхности. Плотная крышка, герметичная чаша для смешивания, плотная ручка и замок, закругленные края и гладкие поверхности. Простая очистка: чашу, крышку и аксессуары можно мыть в посудомоечной машине. Стандартное оборудование: Многоцелевое лезвие Для измельчения, измельчения или пюрирования сыра, шоколада, фруктов, свежей зелени, орехов, тофу и овощей. Для смешивания соуса для пасты, песто, сальсы, соусов и теста. Нержавеющая сталь Крюк для теста Для быстрого и тщательного замеса дрожжевого теста. Используйте не более 710 мл муки для достижения наилучшего результата. Двустороннее лезвие для терки/нарезки средней толщины 4 мм Для натирания картофеля, мягких овощей, капусты, сыра, шоколада, твердых фруктов и твердых овощей. Для нарезки мягких фруктов, картофеля, помидоров, мягких овощей, сыра, шоколада, твердых фруктов и твердых овощей. лезвие для нарезки толщиной 6 мм Для нарезки мягких фруктов, картофеля, помидоров, мягких овощей, сыра, шоколада, твердых фруктов и твердых овощей. Техническая информация: Мощность 250 Вт 750-1500 об/мин Импульсная функция 2800 об/мин Материал корпуса: пластик Материал чаши: пластик без BPA. Материал лезвия: нержавеющая сталь Материал лезвия: нержавеющая сталь Размеры изделия (ВхШхГ): 39 х 19,5 х 19,5 см Вес 2,9 кг Длина шнура 91,4 см