Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый
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Характеристики
Описание товара Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый
Кухонный комбайн KitchenAid — это универсальный помощник для любой кухни, сочетающий в себе стильный дизайн и эффективные функциональные возможности. Выполненный в элегантном бежевом цвете, этот комбайн станет не только полезным инструментом, но и стильным дополнением интерьера. С мощностью в 250 Вт он обеспечивает надежную работу и справляется с различными задачами на кухне. Комбайн оснащен импульсным режимом, который позволит быстро и эффективно перерабатывать продукты, добиваясь идеальной консистенции. С тремя доступными скоростями вы легко подберете оптимальный режим для различных ингредиентов. В комплекте идут 4 насадки, включая насадку для теста, что делает этот комбайн незаменимым для любителей домашней выпечки. Несмотря на отсутствие мясорубки, блендера и соковыжималки, комбайн предоставляет широкие возможности для измельчения и смешивания, освобождая пространство на кухне и упрощая приготовление пищи. Его компактный размер и небольшой вес — всего 2,9 кг — позволяют с легкостью перемещать его и хранить в удобном для вас месте. Длина сетевого шнура составляет 0,9 м, что обеспечивает свободу перемещения на рабочей поверхности. Кухонный комбайн KitchenAid — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и стиль, предлагая удобство и многофункциональность в одном устройстве.
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Теги товара: без мясорубки
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Теги товара: без мясорубки
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