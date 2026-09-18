Кухонный комбайн Bosch MUM58720 красный/серебристый
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Характеристики
Тип товара
Кухонная машина
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.9 л
Цвет
красный
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 219725
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кухонная машина
Комплектация
терки
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.9 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
красный
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
венчик, для терки, крюк, насадка для шинковки
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
5.2
Описание товара Кухонный комбайн Bosch MUM58720 красный/серебристый
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Бренд
Тип товара
Кухонная машина
Комплектация
терки
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.9 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
красный
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
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Соковыжималка
нет
Насадки
венчик, для терки, крюк, насадка для шинковки
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
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