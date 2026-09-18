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Кухонный комбайн Bosch MUM58720 красный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Кухонный комбайн Bosch MUM58720 красный/серебристый

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Кухонный комбайн Bosch MUM58720 красный/серебристый - фото 1
Кухонный комбайн Bosch MUM58720 красный/серебристый - фото 2
Кухонный комбайн Bosch MUM58720 красный/серебристый - фото 3
Кухонный комбайн Bosch MUM58720 красный/серебристый - фото 4
Кухонный комбайн Bosch MUM58720 красный/серебристый - фото 5
Кухонный комбайн Bosch MUM58720 красный/серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонная машина
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.9 л
Цвет
красный
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
  • Кухонный комбайн Bosch MUM58720 красный/серебристый - фото 1
  • Кухонный комбайн Bosch MUM58720 красный/серебристый - фото 2
  • Кухонный комбайн Bosch MUM58720 красный/серебристый - фото 3
  • Кухонный комбайн Bosch MUM58720 красный/серебристый - фото 4
  • Кухонный комбайн Bosch MUM58720 красный/серебристый - фото 5
  • Кухонный комбайн Bosch MUM58720 красный/серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 219725
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонная машина
Комплектация
терки
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.9 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
красный
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
венчик, для терки, крюк, насадка для шинковки
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
5.2

Описание товара Кухонный комбайн Bosch MUM58720 красный/серебристый

Описание товара Кухонный комбайн Bosch MUM58720 1000Вт красный/серебристый Кухонный комбайн Bosch MUM58720 1000Вт красный/серебристый Смотрите также: Аксессуары к кухонным комбайнам , Аксессуары к мясорубкам , Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки , недорогие , премиум-класса , небольшие , профессиональные , кухонные машины , для теста , с теркой , для шинковки капусты , с мясорубкой , без мясорубки , с планетарным миксером Теги товара: bosch mum



Теги товара: без мясорубки, bosch mum

Отзывы о товаре Кухонный комбайн Bosch MUM58720 красный/серебристый




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонная машина
Комплектация
терки
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.9 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
красный
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Развернуть
Соковыжималка
нет
Насадки
венчик, для терки, крюк, насадка для шинковки
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Описание
Описание товара Кухонный комбайн Bosch MUM58720 1000Вт красный/серебристый Кухонный комбайн Bosch MUM58720 1000Вт красный/серебристый Смотрите также: Аксессуары к кухонным комбайнам , Аксессуары к мясорубкам , Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки , недорогие , премиум-класса , небольшие , профессиональные , кухонные машины , для теста , с теркой , для шинковки капусты , с мясорубкой , без мясорубки , с планетарным миксером Теги товара: bosch mum


Теги товара: без мясорубки, bosch mum
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