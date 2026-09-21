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Характеристики
Тип товара
Кухонные комбайны
Тип устройства
планетарный миксер
Мощность, Вт
900
Емкость чаши
5 л
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704132
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насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х44х43
Вес, кг.
5.85
Описание товара Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный
Справиться практически с любой кулинарной задачей способна кухонная машина VT-1431 с максимальной мощностью 900 Вт. В комплект с прибором входят три основные насадки, предназначенные для смешивания, взбивания и замешивания теста. Благодаря технологии планетарного вращения, они обрабатывают весь объем чаши из нержавеющей стали емкостью 5 л, гарантируя получение пышного крема или гладкого теста однородной консистенции. В приборе имеется 7 скоростей, которые переключатся механически. Особому комфорту в использовании кухонной машины способствуют прорезиненные нескользящие ножки, а также прозрачная крышка для чаши с окошком для добавления ингредиентов непосредственно в процессе обработки продуктов. Купить кухонную машину VT-1431 — значит, получить возможность легко и просто создавать у себя дома самые разнообразные кондитерские шедевры.
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Справиться практически с любой кулинарной задачей способна кухонная машина VT-1431 с максимальной мощностью 900 Вт. В комплект с прибором входят три основные насадки, предназначенные для смешивания, взбивания и замешивания теста. Благодаря технологии планетарного вращения, они обрабатывают весь объем чаши из нержавеющей стали емкостью 5 л, гарантируя получение пышного крема или гладкого теста однородной консистенции. В приборе имеется 7 скоростей, которые переключатся механически. Особому комфорту в использовании кухонной машины способствуют прорезиненные нескользящие ножки, а также прозрачная крышка для чаши с окошком для добавления ингредиентов непосредственно в процессе обработки продуктов. Купить кухонную машину VT-1431 — значит, получить возможность легко и просто создавать у себя дома самые разнообразные кондитерские шедевры.
Кухонная машина Vitek VT-1431 BK планетар.вращ. 900Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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