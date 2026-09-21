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Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной купить с доставкой в Москве
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Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной

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Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 1
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 2
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 3
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 4
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 5
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 6
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 7
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 8
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 9
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 10
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 11
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 12
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 13
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 14
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 15
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 16
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 17
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 18
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 19
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.5 л
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 1
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 2
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 3
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 4
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 5
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 6
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 7
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 8
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 9
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 10
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 11
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 12
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 13
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 14
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 15
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 16
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 17
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 18
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 19
  • Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704088
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
крюк для теста, насадка для взбивания, насадка для смешивания
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
3
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х39х31
Вес, кг.
4.07

Описание товара Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной

Кухонный комбайн VITEK с мощностью 1000 Вт станет вашим незаменимым помощником на кухне. Вместительная чаша объёмом 3,5 литра легко справится как с небольшими порциями, так и с серьёзной выпечкой или нарезкой овощей для всей семьи. Шесть скоростей позволяют идеально подобрать режим под разные задачи: замес теста, измельчение или взбивание. Три насадки расширяют функционал устройства, делая его универсальным решением для приготовления множества блюд. Элегантный чёрный цвет подчеркнёт современный стиль вашей кухни.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
крюк для теста, насадка для взбивания, насадка для смешивания
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
3
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонный комбайн VITEK с мощностью 1000 Вт станет вашим незаменимым помощником на кухне. Вместительная чаша объёмом 3,5 литра легко справится как с небольшими порциями, так и с серьёзной выпечкой или нарезкой овощей для всей семьи. Шесть скоростей позволяют идеально подобрать режим под разные задачи: замес теста, измельчение или взбивание. Три насадки расширяют функционал устройства, делая его универсальным решением для приготовления множества блюд. Элегантный чёрный цвет подчеркнёт современный стиль вашей кухни.


Теги товара: без мясорубки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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