Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.5 л
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704088
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
крюк для теста, насадка для взбивания, насадка для смешивания
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
3
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х39х31
Вес, кг.
4.07
Описание товара Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной
Кухонный комбайн VITEK с мощностью 1000 Вт станет вашим незаменимым помощником на кухне. Вместительная чаша объёмом 3,5 литра легко справится как с небольшими порциями, так и с серьёзной выпечкой или нарезкой овощей для всей семьи. Шесть скоростей позволяют идеально подобрать режим под разные задачи: замес теста, измельчение или взбивание. Три насадки расширяют функционал устройства, делая его универсальным решением для приготовления множества блюд. Элегантный чёрный цвет подчеркнёт современный стиль вашей кухни.
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Теги товара: без мясорубки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
крюк для теста, насадка для взбивания, насадка для смешивания
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
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Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
3
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Кухонный комбайн VITEK с мощностью 1000 Вт станет вашим незаменимым помощником на кухне. Вместительная чаша объёмом 3,5 литра легко справится как с небольшими порциями, так и с серьёзной выпечкой или нарезкой овощей для всей семьи. Шесть скоростей позволяют идеально подобрать режим под разные задачи: замес теста, измельчение или взбивание. Три насадки расширяют функционал устройства, делая его универсальным решением для приготовления множества блюд. Элегантный чёрный цвет подчеркнёт современный стиль вашей кухни.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Кухонная машина Vitek VT-4116 Midnight планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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