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Кухонный комбайн Vitek VT-1443 купить с доставкой в Москве
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Кухонный комбайн Vitek VT-1443

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Кухонный комбайн Vitek VT-1443 - фото 1
Кухонный комбайн Vitek VT-1443 - фото 2
Кухонный комбайн Vitek VT-1443 - фото 3
Кухонный комбайн Vitek VT-1443 - фото 4
Кухонный комбайн Vitek VT-1443 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонная машина
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.5 л
Цвет
белый
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонный комбайн Vitek VT-1443 - фото 1
  • Кухонный комбайн Vitek VT-1443 - фото 2
  • Кухонный комбайн Vitek VT-1443 - фото 3
  • Кухонный комбайн Vitek VT-1443 - фото 4
  • Кухонный комбайн Vitek VT-1443 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288422
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Кухонная машина
Комплектация
Лопатка, 3 насадки, документация.
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
белый
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
крюки для замешивания теста, венчик для взбивания
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х36х32
Вес, кг.
4.44

Описание товара Кухонный комбайн Vitek VT-1443

Производитель: Vitek Страна: Россия Тип: Миксер электрический Тип миксера : стационарный Мощность, Ватт: 1000



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонный комбайн Vitek VT-1443




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Кухонная машина
Комплектация
Лопатка, 3 насадки, документация.
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
3.5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
белый
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
крюки для замешивания теста, венчик для взбивания
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Производитель: Vitek Страна: Россия Тип: Миксер электрический Тип миксера : стационарный Мощность, Ватт: 1000


Теги товара: без мясорубки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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