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Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560

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Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 1
Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 2
Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 3
Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 4
Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 5
Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 6
Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 7
Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 8
Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 9
Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
сверхвысокая
Поддерживаемые модели принтеров
Brother DCP-L2500D, Brother DCP-L2520DW, Brother DCP-L2540DN, Brother DCP-L2560DW
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
10400
  • Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 1
  • Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 2
  • Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 3
  • Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 4
  • Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 5
  • Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 6
  • Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 7
  • Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 8
  • Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 9
  • Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476977
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560
570 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
сверхвысокая
Поддерживаемые модели принтеров
Brother DCP-L2500D, Brother DCP-L2520DW, Brother DCP-L2540DN, Brother DCP-L2560DW
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
10400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х8
Вес, г.
100

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560

Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS TN-2375X черный позволяет получать качественные отпечатки и поддерживать стабильную работу печатающего устройства. С ним вы сможете уверенно печатать документы и изображения для работы, учебы и повседневных задач и на выходе иметь всегда предсказуемый результат. Картридж предназначен для лазерных принтеров и МФУ и обеспечивает высокую скорость печати, четкий текст и стойкие отпечатки. Он хорошо подходит для регулярной работы с большими объемами документов. Ресурс до 10400 страниц рассчитан на интенсивную работу и помогает надолго забыть о замене картриджа. Вы получаете минимум перерывов и простоев и максимум производительности при больших объемах печати.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
сверхвысокая
Поддерживаемые модели принтеров
Brother DCP-L2500D, Brother DCP-L2520DW, Brother DCP-L2540DN, Brother DCP-L2560DW
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
10400
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS TN-2375X черный позволяет получать качественные отпечатки и поддерживать стабильную работу печатающего устройства. С ним вы сможете уверенно печатать документы и изображения для работы, учебы и повседневных задач и на выходе иметь всегда предсказуемый результат. Картридж предназначен для лазерных принтеров и МФУ и обеспечивает высокую скорость печати, четкий текст и стойкие отпечатки. Он хорошо подходит для регулярной работы с большими объемами документов. Ресурс до 10400 страниц рассчитан на интенсивную работу и помогает надолго забыть о замене картриджа. Вы получаете минимум перерывов и простоев и максимум производительности при больших объемах печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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