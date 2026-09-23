Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
сверхвысокая
Поддерживаемые модели принтеров
Brother DCP-L2500D, Brother DCP-L2520DW, Brother DCP-L2540DN, Brother DCP-L2560DW
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
10400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
В наличии
Код товара: 476977
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570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
сверхвысокая
Поддерживаемые модели принтеров
Brother DCP-L2500D, Brother DCP-L2520DW, Brother DCP-L2540DN, Brother DCP-L2560DW
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
10400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х8
Вес, г.
100
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560
Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS TN-2375X черный позволяет получать качественные отпечатки и поддерживать стабильную работу печатающего устройства. С ним вы сможете уверенно печатать документы и изображения для работы, учебы и повседневных задач и на выходе иметь всегда предсказуемый результат. Картридж предназначен для лазерных принтеров и МФУ и обеспечивает высокую скорость печати, четкий текст и стойкие отпечатки. Он хорошо подходит для регулярной работы с большими объемами документов. Ресурс до 10400 страниц рассчитан на интенсивную работу и помогает надолго забыть о замене картриджа. Вы получаете минимум перерывов и простоев и максимум производительности при больших объемах печати.
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Бренд
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
сверхвысокая
Поддерживаемые модели принтеров
Brother DCP-L2500D, Brother DCP-L2520DW, Brother DCP-L2540DN, Brother DCP-L2560DW
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
10400
Страна производитель
Китай
Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS TN-2375X черный позволяет получать качественные отпечатки и поддерживать стабильную работу печатающего устройства. С ним вы сможете уверенно печатать документы и изображения для работы, учебы и повседневных задач и на выходе иметь всегда предсказуемый результат. Картридж предназначен для лазерных принтеров и МФУ и обеспечивает высокую скорость печати, четкий текст и стойкие отпечатки. Он хорошо подходит для регулярной работы с большими объемами документов. Ресурс до 10400 страниц рассчитан на интенсивную работу и помогает надолго забыть о замене картриджа. Вы получаете минимум перерывов и простоев и максимум производительности при больших объемах печати.
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж лазерный Cactus CS-TN2375-MPS черный (10400стр.) для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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