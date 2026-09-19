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Тонер OKI Universal C301/321/610/810/830/910/930/3100/3200/3300/3400/3450/3530/3600/8600/8650/8800/5100/5200/5300/5400/5510/5850/5800/5750/5700/5650/5950/MC860, Ricoh SP c720 Cyan (кан. 1кг) Black&White Premium (Tomoegawa) фас.Россия купить с доставкой в Москве
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Тонер OKI Universal C301/321/610/810/830/910/930/3100/3200/3300/3400/3450/3530/3600/8600/8650/8800/5100/5200/5300/5400/5510/5850/5800/5750/5700/5650/5950/MC860, Ricoh SP c720 Cyan (кан. 1кг) Black&White Premium (Tomoegawa) фас.Россия

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Тонер OKI Universal C301/321/610/810/830/910/930/3100/3200/3300/3400/3450/3530/3600/8600/8650/8800/5100/5200/5300/5400/5510/5850/5800/5750/5700/5650/5950/MC860, Ricoh SP c720 Cyan (кан. 1кг) Black&amp;White Premium (Tomoegawa) фас.Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Тип ооборудования
тонер
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
OKI C301dn, OKI C321dn, OKI C5650, OKI C5700, OKI C5750, OKI C5800, OKI C810, OKI C830, OKI C8600, OKI C8800
Цвет
Cyan
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
5 790 руб.  8 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479485
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Характеристики

Бренд
Black&White
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Тип ооборудования
тонер
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
OKI C301dn, OKI C321dn, OKI C5650, OKI C5700, OKI C5750, OKI C5800, OKI C810, OKI C830, OKI C8600, OKI C8800
Цвет
Cyan
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х11х10
Вес, кг.
1.12

Описание товара Тонер OKI Universal C301/321/610/810/830/910/930/3100/3200/3300/3400/3450/3530/3600/8600/8650/8800/5100/5200/5300/5400/5510/5850/5800/5750/5700/5650/5950/MC860, Ricoh SP c720 Cyan (кан. 1кг) Black&White Premium (Tomoegawa) фас.Россия

Совместимость:

  • Принтеры и мфу OKI:

C3300, C3400, C3600, C5100, C5300, C5500, C5600, C5650, C5700, C5750, C5850, C5800, C5900, C5950, C8600, C8800, C9600, C9650, C9655, C9800, C9850, C301, C310, C321, C330, C331, C510, C511, C530, C531, C610, C710, C711, C801, C810, C821, C822, C830, C831, C841, C910, C930, MC332, MC342, MC351, MC352, MC362, MC561, MC562, MC851, MC853, MC860, MC861, MC873

Xerox Phaser 7400

  • Оригинальные картриджи OKI:

43459408, 43459348, 42127408, 43324408, 43324424, 43487712, 42918916, 42918964, 43837136, 44250724, 44973544, 44469809, 44469810, 44315308, 44318608, 44059108, 44036024, 44844616, 45862852

Отзывы о товаре Тонер OKI Universal C301/321/610/810/830/910/930/3100/3200/3300/3400/3450/3530/3600/8600/8650/8800/5100/5200/5300/5400/5510/5850/5800/5750/5700/5650/5950/MC860, Ricoh SP c720 Cyan (кан. 1кг) Black&White Premium (Tomoegawa) фас.Россия




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Характеристики
Бренд
Black&White
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Тип ооборудования
тонер
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
OKI C301dn, OKI C321dn, OKI C5650, OKI C5700, OKI C5750, OKI C5800, OKI C810, OKI C830, OKI C8600, OKI C8800
Цвет
Cyan
Страна производитель
Китай
Описание

Совместимость:

  • Принтеры и мфу OKI:

C3300, C3400, C3600, C5100, C5300, C5500, C5600, C5650, C5700, C5750, C5850, C5800, C5900, C5950, C8600, C8800, C9600, C9650, C9655, C9800, C9850, C301, C310, C321, C330, C331, C510, C511, C530, C531, C610, C710, C711, C801, C810, C821, C822, C830, C831, C841, C910, C930, MC332, MC342, MC351, MC352, MC362, MC561, MC562, MC851, MC853, MC860, MC861, MC873

Xerox Phaser 7400

  • Оригинальные картриджи OKI:

43459408, 43459348, 42127408, 43324408, 43324424, 43487712, 42918916, 42918964, 43837136, 44250724, 44973544, 44469809, 44469810, 44315308, 44318608, 44059108, 44036024, 44844616, 45862852

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Тонер OKI Universal C301/321/610/810/830/910/930/3100/3200/3300/3400/3450/3530/3600/8600/8650/8800/5100/5200/5300/5400/5510/5850/5800/5750/5700/5650/5950/MC860, Ricoh SP c720 Cyan (кан. 1кг) Black&White Premium (Tomoegawa) фас.Россия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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