Top.Mail.Ru
Картридж лазерный HP 207A W2210A черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж лазерный HP 207A W2210A черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж лазерный HP 207A W2210A черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Pro M255
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 319517
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Pro M255
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х11х10
Вес, г.
738

Описание товара Картридж лазерный HP 207A W2210A черный

Оригинальный лазерный картридж HP 207A W2210A черного цвета. Ресурс — 1350 страниц. Для лазерных принтеров и МФУ HP: LaserJet Pro M255/MFP M282/M283.

Отзывы о товаре Картридж лазерный HP 207A W2210A черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Pro M255
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный лазерный картридж HP 207A W2210A черного цвета. Ресурс — 1350 страниц. Для лазерных принтеров и МФУ HP: LaserJet Pro M255/MFP M282/M283.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный HP 207A W2210A черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...