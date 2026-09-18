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Тонер Картридж Xerox 006R01704 желтый (15000стр.) для Xerox AltaLink C8030/35/45/55/70 купить с доставкой в Москве
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Тонер Картридж Xerox 006R01704 желтый (15000стр.) для Xerox AltaLink C8030/35/45/55/70

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Тонер Картридж Xerox 006R01704 желтый (15000стр.) для Xerox AltaLink C8030/35/45/55/70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217660
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
15000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х8х7
Вес, г.
630

Описание товара Тонер Картридж Xerox 006R01704 желтый (15000стр.) для Xerox AltaLink C8030/35/45/55/70

Тонер Картридж Xerox 006R01704 желтый (15000стр.) для Xerox AltaLink C8030/35/45/55/70

Отзывы о товаре Тонер Картридж Xerox 006R01704 желтый (15000стр.) для Xerox AltaLink C8030/35/45/55/70




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
15000
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Картридж Xerox 006R01704 желтый (15000стр.) для Xerox AltaLink C8030/35/45/55/70
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж Xerox 006R01704 желтый (15000стр.) для Xerox AltaLink C8030/35/45/55/70 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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