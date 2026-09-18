Картридж лазерный Canon 055 H Y 3017C002 желтый (5900стр.) для Canon MF645Cx/MF643Cdw/MF641Cw/LBP623Cdw/621Cw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon i-SENSYS, LBP664, LBP664Cx, LBP664Cx LBP664, MF742, MF742Cdw, MF742Cdw MF742, MF744, MF744Cdw, MF746, MF746Cx, MF746Cx MF746, i-SENSYS LBP663Cdw LBP663
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 258937
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon i-SENSYS, LBP664, LBP664Cx, LBP664Cx LBP664, MF742, MF742Cdw, MF742Cdw MF742, MF744, MF744Cdw, MF746, MF746Cx, MF746Cx MF746, i-SENSYS LBP663Cdw LBP663
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х12х11
Вес, г.
877
Описание товара Картридж лазерный Canon 055 H Y 3017C002 желтый (5900стр.) для Canon MF645Cx/MF643Cdw/MF641Cw/LBP623Cdw/621Cw
Картридж лазерный Canon 055 H Y 3017C002 желтый (5900стр.) для Canon MF645Cx/MF643Cdw/MF641Cw/LBP623Cdw/621Cw
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon i-SENSYS, LBP664, LBP664Cx, LBP664Cx LBP664, MF742, MF742Cdw, MF742Cdw MF742, MF744, MF744Cdw, MF746, MF746Cx, MF746Cx MF746, i-SENSYS LBP663Cdw LBP663
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Картридж лазерный Canon 055 H Y 3017C002 желтый (5900стр.) для Canon MF645Cx/MF643Cdw/MF641Cw/LBP623Cdw/621Cw
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Картридж лазерный Canon 055 H Y 3017C002 желтый (5900стр.) для Canon MF645Cx/MF643Cdw/MF641Cw/LBP623Cdw/621Cw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж лазерный Canon 055 H Y 3017C002 желтый (5900стр.) для Canon MF645Cx/MF643Cdw/MF641Cw/LBP623Cdw/621Cw