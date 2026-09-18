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Фотобарабан HP 104 W1104A купить с доставкой в Москве
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Фотобарабан HP 104 W1104A

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Фотобарабан HP 104 W1104A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
1000, MFP 1200
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 318774
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
1000, MFP 1200
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х19
Вес, кг.
2.5

Описание товара Фотобарабан HP 104 W1104A

Печатайте тысячи высококачественных страниц на лазерном принтере без картриджей благодаря уникальной и простой в использовании системе пополнения тонера HP. Ресурс блока фотобарабана составляет 20 000 страниц, прежде чем потребуется его замена[1]. Положитесь на стабильную производительность и инновации компании HP в области печати.

Отзывы о товаре Фотобарабан HP 104 W1104A




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
1000, MFP 1200
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Печатайте тысячи высококачественных страниц на лазерном принтере без картриджей благодаря уникальной и простой в использовании системе пополнения тонера HP. Ресурс блока фотобарабана составляет 20 000 страниц, прежде чем потребуется его замена[1]. Положитесь на стабильную производительность и инновации компании HP в области печати.
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Доставка
Отзывы


Фотобарабан HP 104 W1104A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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