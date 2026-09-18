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Тонер Картридж Cactus CS-Q5942X черный для HP 4250/4350 (20000стр.) купить с доставкой в Москве
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Тонер Картридж Cactus CS-Q5942X черный для HP 4250/4350 (20000стр.)

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Тонер Картридж Cactus CS-Q5942X черный для HP 4250/4350 (20000стр.) - фото 1
Тонер Картридж Cactus CS-Q5942X черный для HP 4250/4350 (20000стр.) - фото 2
Тонер Картридж Cactus CS-Q5942X черный для HP 4250/4350 (20000стр.) - фото 3
Тонер Картридж Cactus CS-Q5942X черный для HP 4250/4350 (20000стр.) - фото 4
Тонер Картридж Cactus CS-Q5942X черный для HP 4250/4350 (20000стр.) - фото 5
Тонер Картридж Cactus CS-Q5942X черный для HP 4250/4350 (20000стр.) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
  • Тонер Картридж Cactus CS-Q5942X черный для HP 4250/4350 (20000стр.) - фото 1
  • Тонер Картридж Cactus CS-Q5942X черный для HP 4250/4350 (20000стр.) - фото 2
  • Тонер Картридж Cactus CS-Q5942X черный для HP 4250/4350 (20000стр.) - фото 3
  • Тонер Картридж Cactus CS-Q5942X черный для HP 4250/4350 (20000стр.) - фото 4
  • Тонер Картридж Cactus CS-Q5942X черный для HP 4250/4350 (20000стр.) - фото 5
  • Тонер Картридж Cactus CS-Q5942X черный для HP 4250/4350 (20000стр.) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233070
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х15
Вес, кг.
2.9

Описание товара Тонер Картридж Cactus CS-Q5942X черный для HP 4250/4350 (20000стр.)

Тонер Картридж Cactus CS-Q5942X черный для HP 4250/4350 (20000стр.)

Отзывы о товаре Тонер Картридж Cactus CS-Q5942X черный для HP 4250/4350 (20000стр.)




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Картридж Cactus CS-Q5942X черный для HP 4250/4350 (20000стр.)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж Cactus CS-Q5942X черный для HP 4250/4350 (20000стр.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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