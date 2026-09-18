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Картридж лазерный Cactus CS-TN230M пурпурный (1400стр.) для Brother HL-3040/3070/DCP-9010/MFC-9120/9320 купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-TN230M пурпурный (1400стр.) для Brother HL-3040/3070/DCP-9010/MFC-9120/9320

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Картридж лазерный Cactus CS-TN230M пурпурный (1400стр.) для Brother HL-3040/3070/DCP-9010/MFC-9120/9320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-3040, 3070, DCP-9010, MFC-9120, 9320
Цвет
пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 297436
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-3040, 3070, DCP-9010, MFC-9120, 9320
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х9х9
Вес, г.
817

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TN230M пурпурный (1400стр.) для Brother HL-3040/3070/DCP-9010/MFC-9120/9320

CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TN230M пурпурный (1400стр.) для Brother HL-3040/3070/DCP-9010/MFC-9120/9320




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-3040, 3070, DCP-9010, MFC-9120, 9320
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-TN230M пурпурный (1400стр.) для Brother HL-3040/3070/DCP-9010/MFC-9120/9320 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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