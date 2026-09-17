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Картридж Kyocera TK-8505C для Kyocera TASKalfa 4550ci/5550cii, голубой купить с доставкой в Москве
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Картридж Kyocera TK-8505C для Kyocera TASKalfa 4550ci/5550cii, голубой

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Картридж Kyocera TK-8505C для Kyocera TASKalfa 4550ci/5550cii, голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 169834
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х15х12
Вес, кг.
1.26

Описание товара Картридж Kyocera TK-8505C для Kyocera TASKalfa 4550ci/5550cii, голубой

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - голубой. Ресурс - 20000 страниц

Отзывы о товаре Картридж Kyocera TK-8505C для Kyocera TASKalfa 4550ci/5550cii, голубой




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - голубой. Ресурс - 20000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Kyocera TK-8505C для Kyocera TASKalfa 4550ci/5550cii, голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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