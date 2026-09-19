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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD12FU-Li Set 3 + набор 13 предметов 063-4173 купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD12FU-Li Set 3 + набор 13 предметов 063-4173

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD12FU-Li Set 3 + набор 13 предметов 063-4173
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
3 510 руб.  5 516 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 476342
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х10
Вес, кг.
1.92

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD12FU-Li Set 3 + набор 13 предметов 063-4173

Помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Две скорости дают возможность использования высокой или низкой скорости сверления.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD12FU-Li Set 3 + набор 13 предметов 063-4173




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Описание
Помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Две скорости дают возможность использования высокой или низкой скорости сверления.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko DKCD12FU-Li Set 3 + набор 13 предметов 063-4173 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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