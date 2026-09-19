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Высоторез аккумуляторный Champion PPB400 купить с доставкой в Москве
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Высоторез аккумуляторный Champion PPB400

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
11 990 руб.  13 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475314
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Размеры в упаковке, м
1.3х0.17х0.17
Вес, кг.
4

Описание товара Высоторез аккумуляторный Champion PPB400

Высоторез аккумуляторный Champion PPB400

Отзывы о товаре Высоторез аккумуляторный Champion PPB400




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Описание
Высоторез аккумуляторный Champion PPB400
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Высоторез аккумуляторный Champion PPB400 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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