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Высоторез Champion PP126 купить с доставкой в Москве
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Высоторез Champion PP126

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Высоторез бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
38 990 руб.  42 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55510
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Высоторез бензиновый
Размеры в упаковке, см
70х47х22
Вес, кг.
9.5

Описание товара Высоторез Champion PP126

Высоторез Champion PP126 качественно выполняет свои функции и позволяет экономить силы во время ухода за садом, дачным участком или придомовой территории. Мощность высотореза позволяет использовать его при необходимости обрезки сучьев и веток деревьев довольно большой толщины.

Особенности:

  • Объем топливного бака составляет 0.6 л, объем масляного бака - 0.2 л;
  • Высоторез Champion PP126 оснащен телескопической штангой, которая при раздвижении обеспечивает обрезку дерева на высоте пяти метров; длина в сложенном положении - 30.5 см, длина в развернутом состоянии/длина штанги - 42.5 см;
  • Обороты двигателя макс./холостой ход - 10000/2800 об/мин.;
  • Эргономичные рукоятки, защищены от вибрационных воздействий двигателя, что снижает утомляемость пользователя.

Комплектация:

  • Двигатель с телескопической штангой;
  • Редуктор с режущей гарнитурой;
  • Наплечный ремень;
  • Ремонтный набор;
  • Набор ключей;
  • Емкость для приготовления топливной смеси;
  • Перчатки;
  • Очки;
  • Руководство пользователя.

Отзывы о товаре Высоторез Champion PP126




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Высоторез бензиновый
Описание

Высоторез Champion PP126 качественно выполняет свои функции и позволяет экономить силы во время ухода за садом, дачным участком или придомовой территории. Мощность высотореза позволяет использовать его при необходимости обрезки сучьев и веток деревьев довольно большой толщины.

Особенности:

  • Объем топливного бака составляет 0.6 л, объем масляного бака - 0.2 л;
  • Высоторез Champion PP126 оснащен телескопической штангой, которая при раздвижении обеспечивает обрезку дерева на высоте пяти метров; длина в сложенном положении - 30.5 см, длина в развернутом состоянии/длина штанги - 42.5 см;
  • Обороты двигателя макс./холостой ход - 10000/2800 об/мин.;
  • Эргономичные рукоятки, защищены от вибрационных воздействий двигателя, что снижает утомляемость пользователя.

Комплектация:

  • Двигатель с телескопической штангой;
  • Редуктор с режущей гарнитурой;
  • Наплечный ремень;
  • Ремонтный набор;
  • Набор ключей;
  • Емкость для приготовления топливной смеси;
  • Перчатки;
  • Очки;
  • Руководство пользователя.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Высоторез Champion PP126 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 38990 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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