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Кусторез Makita DUH502Z купить с доставкой в Москве
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Кусторез Makita DUH502Z

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Кусторез Makita DUH502Z - фото 1
Кусторез Makita DUH502Z - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез
  • Кусторез Makita DUH502Z - фото 1
  • Кусторез Makita DUH502Z - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
27 200 руб.  27 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 274655
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Кусторез
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.14х0.25х0.24
Вес, кг.
7

Описание товара Кусторез Makita DUH502Z

Кусторез Makita DUH502Z - профессиональный садовый инструмент, питание от литиевых слайдеров 18 В. Три скорости, реверс для очистки от мусора, поворотная рукоятка. Оптимальное по длине полотно длиной 50 см. Этот автономный агрегат рассчитан на питание от литиевых блоков популярной серии BL18XX напряжением 18 В и любой емкости – вплоть до 6 А-час.

Отзывы о товаре Кусторез Makita DUH502Z




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Кусторез
Страна производитель
Китай
Описание
Кусторез Makita DUH502Z - профессиональный садовый инструмент, питание от литиевых слайдеров 18 В. Три скорости, реверс для очистки от мусора, поворотная рукоятка. Оптимальное по длине полотно длиной 50 см. Этот автономный агрегат рассчитан на питание от литиевых блоков популярной серии BL18XX напряжением 18 В и любой емкости – вплоть до 6 А-час.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез Makita DUH502Z - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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