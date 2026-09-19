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Внешний HDD Toshiba Canvio Advance 4Tb (HDTCA40EK3CA) Black купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Toshiba Canvio Advance 4Tb (HDTCA40EK3CA) Black

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Внешний HDD Toshiba Canvio Advance 4Tb (HDTCA40EK3CA) Black - фото 1
Внешний HDD Toshiba Canvio Advance 4Tb (HDTCA40EK3CA) Black - фото 2
Внешний HDD Toshiba Canvio Advance 4Tb (HDTCA40EK3CA) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний HDD
  • Внешний HDD Toshiba Canvio Advance 4Tb (HDTCA40EK3CA) Black - фото 1
  • Внешний HDD Toshiba Canvio Advance 4Tb (HDTCA40EK3CA) Black - фото 2
  • Внешний HDD Toshiba Canvio Advance 4Tb (HDTCA40EK3CA) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475131
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешний HDD
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х12
Вес, кг.
1.56

Описание товара Внешний HDD Toshiba Canvio Advance 4Tb (HDTCA40EK3CA) Black

Canvio Advance — это надежное решение для хранения данных, предназначенное для всех, кому нужны качество и элегантность по выгодной цене. Мы поместили до 4 ТБ высокоскоростного хранилища в стильный корпус. Устройство предлагается в трех цветовых исполнениях, чтобы вы выбрали то, что вам больше понравится. А для максимальной пользы в комплект поставки входят пакет ПО для резервного копирования и удобная в настройке программа обеспечения безопасности, чтобы ваши данные гарантированно были надежно защищены.

Отзывы о товаре Внешний HDD Toshiba Canvio Advance 4Tb (HDTCA40EK3CA) Black




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешний HDD
Страна производитель
Китай
Описание
Canvio Advance — это надежное решение для хранения данных, предназначенное для всех, кому нужны качество и элегантность по выгодной цене. Мы поместили до 4 ТБ высокоскоростного хранилища в стильный корпус. Устройство предлагается в трех цветовых исполнениях, чтобы вы выбрали то, что вам больше понравится. А для максимальной пользы в комплект поставки входят пакет ПО для резервного копирования и удобная в настройке программа обеспечения безопасности, чтобы ваши данные гарантированно были надежно защищены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD Toshiba Canvio Advance 4Tb (HDTCA40EK3CA) Black - купить по цене 13520 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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