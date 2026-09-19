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Вентилятор напольный Centek CT-5015 Grey купить с доставкой в Москве
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Вентилятор напольный Centek CT-5015 Grey

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Вентилятор напольный Centek CT-5015 Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474901
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Вентиляторы
Размеры в упаковке, см
56х46х20
Вес, кг.
2.4

Описание товара Вентилятор напольный Centek CT-5015 Grey

Вентилятор Centek CT-5015 в бело-сером корпусе из пластика и металла установлен на крестообразную подставку с колесиками для простоты перемещения. Представленная модель обладает мощностью 45 Вт и 3 скоростями вращения лопастей диаметром 43 см. Наклон и поворот осевого рабочего механизма можно регулировать в зависимости от потребностей пользователя так же, как и высоту конструкции. Уровень шума работающего устройства не превышает 42 дБ, что будет комфортным даже для отдыхающего человека. Механическое управление сочетается со ступенчатой регулировкой скоростей. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что рабочий механизм вентилятора Centek CT-5015 защищен мелкой решеткой. Это делает его безопасным для использования в доме, где живут дети.



Теги товара: напольные

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Centek CT-5015 Grey




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Вентиляторы
Описание
Вентилятор Centek CT-5015 в бело-сером корпусе из пластика и металла установлен на крестообразную подставку с колесиками для простоты перемещения. Представленная модель обладает мощностью 45 Вт и 3 скоростями вращения лопастей диаметром 43 см. Наклон и поворот осевого рабочего механизма можно регулировать в зависимости от потребностей пользователя так же, как и высоту конструкции. Уровень шума работающего устройства не превышает 42 дБ, что будет комфортным даже для отдыхающего человека. Механическое управление сочетается со ступенчатой регулировкой скоростей. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что рабочий механизм вентилятора Centek CT-5015 защищен мелкой решеткой. Это делает его безопасным для использования в доме, где живут дети.


Теги товара: напольные
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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