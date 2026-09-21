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Вентилятор настольный Coolfort CF-2000 скоростей:3 черный купить с доставкой в Москве
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Вентилятор настольный Coolfort CF-2000 скоростей:3 черный

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Вентилятор настольный Coolfort CF-2000 скоростей:3 черный - фото 1
Вентилятор настольный Coolfort CF-2000 скоростей:3 черный - фото 2
Вентилятор настольный Coolfort CF-2000 скоростей:3 черный - фото 3
Вентилятор настольный Coolfort CF-2000 скоростей:3 черный - фото 4
Вентилятор настольный Coolfort CF-2000 скоростей:3 черный - фото 5
Вентилятор настольный Coolfort CF-2000 скоростей:3 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы настольные
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
5
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
14.7
Регулировка высоты
нет
Управление
механическое
  • Вентилятор настольный Coolfort CF-2000 скоростей:3 черный - фото 1
  • Вентилятор настольный Coolfort CF-2000 скоростей:3 черный - фото 2
  • Вентилятор настольный Coolfort CF-2000 скоростей:3 черный - фото 3
  • Вентилятор настольный Coolfort CF-2000 скоростей:3 черный - фото 4
  • Вентилятор настольный Coolfort CF-2000 скоростей:3 черный - фото 5
  • Вентилятор настольный Coolfort CF-2000 скоростей:3 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700521
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Характеристики

Бренд
Coolfort
Тип товара
Вентиляторы настольные
Тип установки
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
5
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
14.7
Регулировка высоты
нет
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х11
Вес, г.
750

Описание товара Вентилятор настольный Coolfort CF-2000 скоростей:3 черный

Быстро и эффективно освежить воздух офиса или комнаты поможет настольный пятилопастный вентилятор CF-2000 диаметром 14,7 см (5,8). Номинальная потребляемая мощность прибора — 5 Вт. Вы можете выбрать один из трех скоростных режимов, а также поднять или опустить «голову» вентилятора вверх/вниз на 90°. Для большей эффективности охлаждения воздуха он способен поворачиваться на 120/360° вокруг своей оси.Прибор может работать как от сети (в комплекте имеется USB-шнур длиной 1 м), так и автономно, от аккумулятора емкостью 2000 мА/ч. В последнем случае, на максимальной скорости время функционирования устройства составит 3,5 часа. Прибор абсолютно безопасен в процессе эксплуатации: его лопасти закрыты двусторонней защитной решеткой. Особому комфорту в использовании способствует LED-подсветка. Хранить прибор очень удобно, благодаря его складной конструкции. Купите настольный вентилятор CF-2000 и наслаждайтесь прохладой даже в самый знойный летний день!

Отзывы о товаре Вентилятор настольный Coolfort CF-2000 скоростей:3 черный




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Характеристики
Бренд
Coolfort
Тип товара
Вентиляторы настольные
Тип установки
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
5
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
14.7
Регулировка высоты
нет
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Быстро и эффективно освежить воздух офиса или комнаты поможет настольный пятилопастный вентилятор CF-2000 диаметром 14,7 см (5,8). Номинальная потребляемая мощность прибора — 5 Вт. Вы можете выбрать один из трех скоростных режимов, а также поднять или опустить «голову» вентилятора вверх/вниз на 90°. Для большей эффективности охлаждения воздуха он способен поворачиваться на 120/360° вокруг своей оси.Прибор может работать как от сети (в комплекте имеется USB-шнур длиной 1 м), так и автономно, от аккумулятора емкостью 2000 мА/ч. В последнем случае, на максимальной скорости время функционирования устройства составит 3,5 часа. Прибор абсолютно безопасен в процессе эксплуатации: его лопасти закрыты двусторонней защитной решеткой. Особому комфорту в использовании способствует LED-подсветка. Хранить прибор очень удобно, благодаря его складной конструкции. Купите настольный вентилятор CF-2000 и наслаждайтесь прохладой даже в самый знойный летний день!
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Отзывы


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