Вентилятор бытовой напольный Rix RSF-4000B
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703088
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
52
Высота, см
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х52х52
Вес, кг.
2.9
Описание товара Вентилятор бытовой напольный Rix RSF-4000B
Напольный вентилятор Rix RSF – 4000B – современный и надежный прибор охлаждения воздуха. Вентилятор Rix RSF- 4000 оснащён увеличенным устойчивым основанием, которое исключает опрокидывание прибора и двойными ребрами жесткости защитной решетки с увеличенным количеством прутьев. У данного вентилятора регулируемые высота и угол наклона головы вентилятора. 3 скорости работы.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Развернуть
Ширина, см
52
Высота, см
125
Страна производитель
Китай
Напольный вентилятор Rix RSF – 4000B – современный и надежный прибор охлаждения воздуха. Вентилятор Rix RSF- 4000 оснащён увеличенным устойчивым основанием, которое исключает опрокидывание прибора и двойными ребрами жесткости защитной решетки с увеличенным количеством прутьев. У данного вентилятора регулируемые высота и угол наклона головы вентилятора. 3 скорости работы.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Вентилятор бытовой напольный Rix RSF-4000B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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