Вентилятор напольный Sonnen FS-40-520
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Характеристики
Описание товара Вентилятор напольный Sonnen FS-40-520
Прибор отличается низким уровнем шума, равным всего 30 дБ. Работа осуществляется при мощности 45 Вт, наличии трех скоростей и механического управления. Вентилятор дополнен таймером на 7,5 часов и удобными указателями на корпусе, отображающими текущие характеристики. Допускается удобное регулирование высоты стойки. Устройство дополнено надежной защитной решеткой и мощным мотором. Прибор весит 4,4 кг и обладает высотой 1.25 м. Модель SONNEN TF-45W-40-520 дополнена лопастями с диаметром по 40 см и длинным кабелем 1.5 м. Имеется возможность удобного регулирования наклона и поворота. В основе применяется надежный осевой механизм. Поставка осуществляется с пультом ДУ, значительно облегчающим эксплуатацию.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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