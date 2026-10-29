Телевизор 32" JVC LT-32M590 Black
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 610 руб.
В наличии
Код товара: 474033
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
19 610 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Аксессуары для Телевизор 32" JVC LT-32M590 Black
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В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
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В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
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В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Характеристики
Размеры в упаковке, см
88х56х15
Вес, кг.
5
Описание товара Телевизор 32" JVC LT-32M590 Black
Android TV JVC оснащены встроенным Bluetooth модулем. Подключайте наушники, колонки и другую аудио и видеотехнику к телевизору без лишних проводов. HDMI CEC, Телетекст, Родительский контроль. Регулировки изображения: контрастность, яркость, цветность, резкость, температура цвета, формат изображения. Регулировки аудио: бас, баланс, surround, предустановленные режимы аудио.
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Android TV JVC оснащены встроенным Bluetooth модулем. Подключайте наушники, колонки и другую аудио и видеотехнику к телевизору без лишних проводов. HDMI CEC, Телетекст, Родительский контроль. Регулировки изображения: контрастность, яркость, цветность, резкость, температура цвета, формат изображения. Регулировки аудио: бас, баланс, surround, предустановленные режимы аудио.
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Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Телевизор 32" JVC LT-32M590 Black - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 19610 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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