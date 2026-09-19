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Флешка SanDisk CZ460 Ultra 64Gb (SDCZ460-064G-G46) USB-C купить с доставкой в Москве
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Флешка SanDisk CZ460 Ultra 64Gb (SDCZ460-064G-G46) USB-C

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Флешка SanDisk CZ460 Ultra 64Gb (SDCZ460-064G-G46) USB-C - фото 1
Флешка SanDisk CZ460 Ultra 64Gb (SDCZ460-064G-G46) USB-C - фото 2
Флешка SanDisk CZ460 Ultra 64Gb (SDCZ460-064G-G46) USB-C - фото 3
Флешка SanDisk CZ460 Ultra 64Gb (SDCZ460-064G-G46) USB-C - фото 4
Флешка SanDisk CZ460 Ultra 64Gb (SDCZ460-064G-G46) USB-C - фото 5
Флешка SanDisk CZ460 Ultra 64Gb (SDCZ460-064G-G46) USB-C - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка SanDisk CZ460 Ultra 64Gb (SDCZ460-064G-G46) USB-C - фото 1
  • Флешка SanDisk CZ460 Ultra 64Gb (SDCZ460-064G-G46) USB-C - фото 2
  • Флешка SanDisk CZ460 Ultra 64Gb (SDCZ460-064G-G46) USB-C - фото 3
  • Флешка SanDisk CZ460 Ultra 64Gb (SDCZ460-064G-G46) USB-C - фото 4
  • Флешка SanDisk CZ460 Ultra 64Gb (SDCZ460-064G-G46) USB-C - фото 5
  • Флешка SanDisk CZ460 Ultra 64Gb (SDCZ460-064G-G46) USB-C - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 468086
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
18

Описание товара Флешка SanDisk CZ460 Ultra 64Gb (SDCZ460-064G-G46) USB-C

С легкостью храните файлы и обменивайтесь ими с помощью флэш-накопителя SanDisk Ultra USB Type-C. Этот накопитель USB 3.1 Gen 1 легко подключается к ноутбукам, телефонам и планшетам с разъемом USB Type-C2 — не нужно беспокоиться об адаптере.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk CZ460 Ultra 64Gb (SDCZ460-064G-G46) USB-C




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Описание
С легкостью храните файлы и обменивайтесь ими с помощью флэш-накопителя SanDisk Ultra USB Type-C. Этот накопитель USB 3.1 Gen 1 легко подключается к ноутбукам, телефонам и планшетам с разъемом USB Type-C2 — не нужно беспокоиться об адаптере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk CZ460 Ultra 64Gb (SDCZ460-064G-G46) USB-C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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