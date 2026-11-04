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Кабель Telecom USB2 1.8м TC6900-1.8M купить с доставкой в Москве
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Кабель Telecom USB2 1.8м TC6900-1.8M

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Кабель Telecom USB2 1.8м TC6900-1.8M - фото 1
Кабель Telecom USB2 1.8м TC6900-1.8M - фото 2
Кабель Telecom USB2 1.8м TC6900-1.8M - фото 3
Кабель Telecom USB2 1.8м TC6900-1.8M - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Telecom USB2 1.8м TC6900-1.8M - фото 1
  • Кабель Telecom USB2 1.8м TC6900-1.8M - фото 2
  • Кабель Telecom USB2 1.8м TC6900-1.8M - фото 3
  • Кабель Telecom USB2 1.8м TC6900-1.8M - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%
180 руб.  500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467708
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Характеристики

Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
23х17х2
Вес, г.
65

Описание товара Кабель Telecom USB2 1.8м TC6900-1.8M

Кабель USB AM/BM версии 2.0 применяется для подключения периферийных стационарных устройств - принтеров, сканеров, модемов к компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, имеющим разъем USB 2.0.

Отзывы о товаре Кабель Telecom USB2 1.8м TC6900-1.8M




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Характеристики
Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель USB AM/BM версии 2.0 применяется для подключения периферийных стационарных устройств - принтеров, сканеров, модемов к компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, имеющим разъем USB 2.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Telecom USB2 1.8м TC6900-1.8M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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