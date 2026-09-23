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Кабель Defender USB02-17 USB - USB 5м (87454) купить с доставкой в Москве
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Кабель Defender USB02-17 USB - USB 5м (87454)

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Кабель Defender USB02-17 USB - USB 5м (87454) - фото 1
Кабель Defender USB02-17 USB - USB 5м (87454) - фото 2
Кабель Defender USB02-17 USB - USB 5м (87454) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Defender USB02-17 USB - USB 5м (87454) - фото 1
  • Кабель Defender USB02-17 USB - USB 5м (87454) - фото 2
  • Кабель Defender USB02-17 USB - USB 5м (87454) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467688
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Кабель Defender USB02-17 USB - USB 5м (87454)
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х2
Вес, г.
163

Описание товара Кабель Defender USB02-17 USB - USB 5м (87454)

Кабель предназначен для подключения периферийных устройств (мышки, цифровые фотокамеры, картридеры и другие устройства). USB-кабель поддерживает спецификацию High Speed USB 2.0 - скорость передачи данных до 480 Мбит/сек (60 МБ/сек).

Отзывы о товаре Кабель Defender USB02-17 USB - USB 5м (87454)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель предназначен для подключения периферийных устройств (мышки, цифровые фотокамеры, картридеры и другие устройства). USB-кабель поддерживает спецификацию High Speed USB 2.0 - скорость передачи данных до 480 Мбит/сек (60 МБ/сек).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель Defender USB02-17 USB - USB 5м (87454) - по цене 290 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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