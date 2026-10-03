Кабель 5bites USB AM-AF 1.8m (UC5011-018A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB 2.0 A (m)
Разъем 2
USB 2.0 A (f)
Длина кабеля, м
1.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%280 руб. 530 руб.
В наличии
Код товара: 328962
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280 руб. -47%
530 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB 2.0 A (m)
Разъем 2
USB 2.0 A (f)
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
70
Описание товара Кабель 5bites USB AM-AF 1.8m (UC5011-018A)
Профессиональный USB2.0 удлинитель с ферритовыми кольцами и износостойкими позолоченными разъемами. Спецификация USB2.0 обеспечивает передачу данных со скоростью до 480 Мбит/с.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB 2.0 A (m)
Разъем 2
USB 2.0 A (f)
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Профессиональный USB2.0 удлинитель с ферритовыми кольцами и износостойкими позолоченными разъемами. Спецификация USB2.0 обеспечивает передачу данных со скоростью до 480 Мбит/с.
Кабель 5bites USB AM-AF 1.8m (UC5011-018A) - этот товар вы можете купить по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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