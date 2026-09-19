Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-48
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-48
UniFi Switch PRO 48 – мощный управляемый коммутатор Layer 3 обновленного поколения свитчей UniFi с 4 портами 10 Гбит/с SFP+ для подключения к волоконно-оптическим магистральным каналам и 48 гигабитными портами RJ45. USW-Pro-48 превосходно подходит для использования в больших сетях крупных предприятий, офисных, торговых и административных центров, медицинских организаций, университетов. На лицевой панели UniFi Switch PRO 48 находится цветной дисплей 1,3, который помогает сетевому администратору наглядно определить какое устройство подключено к каждому из портов коммутатора в интерфейсе дополнительной реальности и отображает основную информацию о работе свитча.
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Теги товара: Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2
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