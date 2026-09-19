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Машинка для стрижки Бердск Э.ЭМ.002.АБ купить с доставкой в Москве
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Машинка для стрижки Бердск Э.ЭМ.002.АБ

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Машинка для стрижки Бердск Э.ЭМ.002.АБ - фото 1
Машинка для стрижки Бердск Э.ЭМ.002.АБ - фото 2
Машинка для стрижки Бердск Э.ЭМ.002.АБ - фото 3
Машинка для стрижки Бердск Э.ЭМ.002.АБ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
  • Машинка для стрижки Бердск Э.ЭМ.002.АБ - фото 1
  • Машинка для стрижки Бердск Э.ЭМ.002.АБ - фото 2
  • Машинка для стрижки Бердск Э.ЭМ.002.АБ - фото 3
  • Машинка для стрижки Бердск Э.ЭМ.002.АБ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 462913
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Характеристики

Бренд
Бердск
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х8
Вес, г.
702

Описание товара Машинка для стрижки Бердск Э.ЭМ.002.АБ

Опрятный и аккуратный внешний вид стал крайне важным аспектом современных мужчин, которые все чаще акцентируют внимание на хорошо уложенной прическе, чистой и выглаженной одежде, ухоженном маникюре и выстриженной бороде. К сожалению, в быстром темпе жизни, когда у всех так много дел и забот, не всегда можно найти время или возможность, чтобы обратиться к профессиональному парикмахеру в специальный салон. Машинка для стрижки Бердск Э ЭМ 002 АБ поможет сделать уход за своими волосами еще приятней и удобней. Эргономичная форма и небольшой размер устройства обеспечат максимальный комфорт во время эксплуатации. Качественное исполнение и хорошие рабочие характеристики устройства сделают его незаменимым помощником при создании стильных и современных образов.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Бердск Э.ЭМ.002.АБ




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Характеристики
Бренд
Бердск
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Страна производитель
Китай
Описание
Опрятный и аккуратный внешний вид стал крайне важным аспектом современных мужчин, которые все чаще акцентируют внимание на хорошо уложенной прическе, чистой и выглаженной одежде, ухоженном маникюре и выстриженной бороде. К сожалению, в быстром темпе жизни, когда у всех так много дел и забот, не всегда можно найти время или возможность, чтобы обратиться к профессиональному парикмахеру в специальный салон. Машинка для стрижки Бердск Э ЭМ 002 АБ поможет сделать уход за своими волосами еще приятней и удобней. Эргономичная форма и небольшой размер устройства обеспечат максимальный комфорт во время эксплуатации. Качественное исполнение и хорошие рабочие характеристики устройства сделают его незаменимым помощником при создании стильных и современных образов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машинка для стрижки Бердск Э.ЭМ.002.АБ - стоимость товара 1850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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