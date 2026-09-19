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Блендер погружной Polaris PHB 1385 черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Polaris PHB 1385 черный

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Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 1
Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 2
Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 3
Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 4
Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 5
Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 6
Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 7
Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 8
Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 9
Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 10
Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 11
Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 1
  • Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 2
  • Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 3
  • Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 4
  • Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 5
  • Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 6
  • Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 7
  • Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 8
  • Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 9
  • Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 10
  • Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 11
  • Блендер погружной Polaris PHB 1385 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 460925
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
41х38х20
Вес, кг.
1.6

Описание товара Блендер погружной Polaris PHB 1385 черный

Плавная регулировка скорости. Технология PROtect+ двойная защита двигателя (от перегрева и перегрузки) обеспечивает надежность и долговечность.

Отзывы о товаре Блендер погружной Polaris PHB 1385 черный




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендеры
Описание
Плавная регулировка скорости. Технология PROtect+ двойная защита двигателя (от перегрева и перегрузки) обеспечивает надежность и долговечность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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