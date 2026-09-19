Фен Philips BHD360/20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 457620
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х24х10
Вес, кг.
1
Описание товара Фен Philips BHD360/20
Мощный фен Philips BHD360/20 позволит вам высушить пряди и сделать красивую укладку без малейшего вреда для волос. В этом прибору помогают ионизация и уникальная технология ThermoProtect, которая оберегает локоны от перегрева и обеспечивает предельно бережное воздействие на кутикулу. Для регулировки температуры используйте удобный слайдер. Передвигайте его и выбирайте один из двух режимов или же холодный обдув, предназначенный для фиксации причёски. Для изменения скорости воздушного потока последовательно нажимайте на кнопку.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Мощный фен Philips BHD360/20 позволит вам высушить пряди и сделать красивую укладку без малейшего вреда для волос. В этом прибору помогают ионизация и уникальная технология ThermoProtect, которая оберегает локоны от перегрева и обеспечивает предельно бережное воздействие на кутикулу. Для регулировки температуры используйте удобный слайдер. Передвигайте его и выбирайте один из двух режимов или же холодный обдув, предназначенный для фиксации причёски. Для изменения скорости воздушного потока последовательно нажимайте на кнопку.
Фен Philips BHD360/20 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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